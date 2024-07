Česká ekonomika mění strukturu. Některá odvětví a druhy práce proto v následujících letech naprosto zmizí ze zdejší ekonomické mapy. Nejviditelnější je to v hornictví. S těžbou uhlí by se mělo Česko definitivně rozloučit zhruba během následujících deseti let. S ní zmizí i technické know‑how oboru a mnohdy i historické památky. Není totiž výjimkou, že ve starých dolech ještě pracují stroje, jejichž historie sahá až do 60. let minulého století.

V 80. letech minulého století těžba v Česku živila 100 tisíc lidí. O dvacet let později to byla zhruba polovina a nyní v tomto odvětví zbývá zhruba 15 tisíc zaměstnanců. I ti ale budou muset v následujících letech odejít do penze nebo hledat jinou práci.

Na konci května tak například dostalo výpověď téměř 500 zaměstnanců hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku a do konce roku z něj mají odejít další zhruba čtyři stovky lidí. V lomu, jehož symbolem se stalo těsné sousedství se zámkem Jezeří, je od května přerušena těžba a do konce letošního roku by měla skončit úplně.

Rentabilitu dolů podkopává klesající cena elektrické energie a naopak rostoucí cena emisních povolenek. Kvůli této kombinaci se těžba přestává vyplácet. „Již za současných podmínek je výroba elektrické energie z uhlí na hranici rentabilnosti a v dalších letech předpokládáme již pouze nerentabilní situaci,“ upozorňuje Petr Lenc, generální ředitel těžebních společností skupiny Sev.en Česká energie, která ovládá důl ČSA i navazující uhelné elektrárny.

Severočeská skupina si tak nechává jediný funkční lom – Vršany. V něm by se teoreticky mohlo těžit až do roku 2052. Jenže jak Lenc naznačuje, toto datum rozhodně není jisté a skupina ho nejspíš přehodnotí. „Výhled do dalších let ukazuje, že při stávajících tržních parametrech fixní a variabilní náklady nepokryjeme,“ uvádí.

Poslední roky už odpočítává těžba černého uhlí v ostravsko‑karvinském revíru. Tam se těží už jen v jediném dole – ČSM, který provozuje společnost OKD. Podle původních plánů měla těžba skončit v prosinci 2022. V důsledku vypuknutí konfliktu na Ukrajině ale cena uhlí tehdy skokově vzrostla, což přimělo představenstvo firmy termín ukončení těžby posunout do konce roku 2025.