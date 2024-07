Rozvinutý červený koberec a na něm hvězdy filmového plátna, politické špičky nebo přední postavy byznysu. Karlovarský hotel Thermal letos na přelomu června a července, tak jako každý rok, zažíval pár dnů slávy. Stal se centrem kulturního a společenského života, protože na téhle akci přece nesmí chybět nikdo, kdo v Česku něco znamená.

Spolu s tím, jak se díky mezinárodnímu filmovému festivalu Thermal ocitá ve světle reflektorů, se každoročně ozývají také skeptické hlasy. Opravdu má stát kvůli jedné prestižní kulturní akci vlastnit a spravovat ztrátový hotel? A to tím spíš, že do jeho rekonstrukce za posledních pár let musel nalít kolem miliardy korun?

Thermal není ve Varech jediným ubytovacím zařízením v majetku státu či veřejných institucí. Další státní hotel se nachází hned u proslulé Vřídelní kolonády, jiný leží kousek dál od centra festivalového dění, poblíž Imperialu. Ozdravný pobyt v „erárním“ si lze užít také ve Františkových Lázních nebo v Teplicích. A státu patří desítky menších hotelů, chat a rekreačních zařízení po celé zemi. Bez nadsázky jde o největší domácí hotelovou síť.

Rekreace pro vojáky i byznys

Název hotelu Spiritka znal donedávna málokdo. Proslavil se poté, co tu loni v červnu nocoval někdejší náměstek ministra vnitra, pirát Lukáš Kolářík, po vyhlašování ankety o hasiče roku. Drama milostného trojúhelníku, jehož vrcholem byla rvačka Koláříka s manželkou i milenkou, jako by vypadlo z červené knihovny a díky němu si o „ministerském“ hotelu s pobavením povídala široká veřejnost.

Spiritka je jednou z několika nemovitostí podobného typu, které spadají pod vnitro – ministerstvo patří mezi „státními hoteliéry“ k největším. „Tyto nemovitosti vlastní Česká republika, příslušnost hospodaření má k tomu zřízená příspěvková organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra,“ vysvětluje mluvčí resortu Hana Malá. Celkem takto využívá pětici hotelů Šumava, Vltava, Solenice, Janošík, Spiritka a turistickou ubytovnu Eustach. Vedle toho se mohou zaměstnanci rekreovat ve třech lázeňských domech – v Karlových Varech, Františkových Lázních a Luhačovicích.

Většina státních hotelů si na sebe nevydělá. Na výhodné rekreace zaměstnanců tak přispívají ministerstva a úřady „ze svého“.

Podobně rozsáhlou síť rekreačních nemovitostí spravuje ministerstvo obrany, respektive pod něj spadající příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ). V portfoliu má sedm hotelů na horách, ale i třeba u přehrady Vranov, rehabilitační ústav a čtyři lázeňské domy.

„Primárním účelem založení VLRZ je zabezpečení zákonných nároků příslušníků resortu obrany, které plynou zejména ze zákona o vojácích z povolání, ale i nároků plynoucích z jiné právní úpravy,“ vysvětluje mluvčí ministerstva David Polák. Jinými slovy, ubytovávají tu primárně vojáky, a pokud není plno, může se ubytovat i někdo jiný.

Ministerstvo vnitra spravuje tři lázeňské domy. V Karlových Varech se mohou policisté rekreovat v hotelu Bellevue. Foto: Facebook

Prakticky totéž platí pro vnitro. „V hotelech se dále poskytují ozdravné pobyty příslušníků bezpečnostních sborů. Volnou kapacitu těchto zařízení ZSMV pak nabízí ke komerčnímu využití. V lázeňských domech zajišťuje ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra ozdravné pobyty příslušníků bezpečnostních sborů,“ popisuje Malá. Obě ministerstva přitom svým zaměstnancům poskytují při ubytování či léčebných pobytech slevy, které se pohybují mezi 15 a 30 procenty oproti tomu, co platí běžná veřejnost.