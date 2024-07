V prvním kole francouzských parlamentních voleb slavilo velký úspěch krajně pravicové Národní sdružení, což mezi mnohými investory vyvolává strach. Podle expertů by se jím ale neměli nechat ovládat. Případné propady akcií by měli vnímat spíše jako investiční příležitost než signál k úprku z trhů. Martin Tománek, portfolio manažer Partners investiční společnosti, uvádí jako příklad akcie francouzské banky BNP Paribas, jejichž cena v důsledku zmíněného politického vývoje klesla o 15 procent během pouhých dvou týdnů. „Investor by si ale měl položit otázku, jestli hodnota banky BNP Paribas skutečně klesla o 15 procent jen kvůli triumfu krajní pravice. Osobně jsem přesvědčen, že nikoli. Nemyslím si, že by BNP Paribas kvůli tomu klesly zisky a cash flow. Pro dlouhodobé investory se tedy otevírá příležitost,“ tvrdí Tománek.

Michal Semotan, portfolio manažer fondu J&T Opportunity CZK:

Pokračovali jsme v doplňování portfolia, na řadě akcií, které sledujeme, dorazila v červnu korekce. Přikoupili jsme tak realitní segment (společnosti Vonovia a Grand City Properties), na americkém trhu jsme navýšili váhu Oraclu, Uberu a nově jsme zařadili Yext a United Airlines. Po delší vnitřní debatě jsme také otevřeli expozici na indické akcie, a to přes ETF ETI. V závěru měsíce po oznámení nákupu podílu Rivianu jsme přikupovali akcie Volkswagenu a po vystřízlivění z první reakce i akcie společnosti Rivian. Pokud jde obecně o vývoj na trzích, na začátku prázdnin budou investoři sledovat především zprávy z americké ekonomiky, případně se bude spekulovat nad tím, jak to bude dále s úrovní úrokových sazeb a jestli dojde v USA k jejímu snížení již letos. Později pak začne nanovo výsledková sezona – nejprve v USA –, tak budou investoři sledovat naplnění predikcí firem a především bedlivě sledovat jejich výsledky do konce letošního roku. Také se blíží prezidentské volby v USA, i zde jakékoli zprávy mohou trhem zahýbat a na začátku července první dva víkendy budou investoři sledovat volební výsledek parlamentních voleb ve Francii.