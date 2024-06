Je to skoro třicet let, co legendární Pink Floyd zahráli na Strahově své největší hity jako Time, Money či Hey You. Nějakých 120 tisíc návštěvníků mělo na stadionu k dispozici i stovku mobilních toalet Toi Toi. Tehdy to byla v Česku úplná novinka. Během následujících let zažily toitoiky obrovský rozmach, nyní je však na masových akcích střídají kontejnery s keramickými toaletami na splachování vodou. Šéf společnosti Toi Toi Karel Svoboda ale tvrdí, že chemické buňky pro jednotlivce jsou ekologičtější. „Tu trochu chemie lze podle výrobců biologicky zlikvidovat. Nějakých půl deci látky, pět litrů vody a vydrží to na tři či čtyři stovky potřeb,“ vysvětluje. V kontejnerové toaletě vydá jedno spláchnutí na šest až osm litrů vody, ačkoli spotřebu srazí vakuová technologie splachování, známá z letadel či vlaků. Firmu Toi Toi založil v roce 1983 Němec Harald Müller, ve druhé polovině 90. let se spojila se svým konkurentem Dixi. Působí ve více než 25 zemích. Od roku 2019 ji většinově vlastní britská finanční skupina Apax Partners. Svoboda, který je původní profesí učitel, zakládal v roce 1993 českou odnož Toi Toi, od počátku v ní má pětiprocentní podíl. Vysvětluje také, kde se vlastně vzal název: „toi, toi, toi“, tedy třikrát za sebou, je v němčině obdoba našeho poplivání pro štěstí „tfuj, tfuj“.