Jako dítě Javed Khatri miloval vlaková nádraží. Nechodil však sledovat vlaky ani proudící davy lidí. Nejvíc ho fascinoval pohled na počítače za přepážkou. Syn tesaře a ženy v domácnosti, který vyrůstal na chudinském předměstí Bombaje, neměl počítač ani smartphone. Měl ale cíl a podporu rodiny. Před dvěma lety ho magazín Forbes zařadil do výběru nejtalentovanějších lidí Asie pod 30 let.

Podobných příběhů je spousta. Mladých, kteří se pouštějí do vlastního podnikání, přibývá. „Může to být důkaz, že příští desetiletí patří Indii,“ doufá Khatri. Lidé ze zahraničních firem by souhlasili, včetně několika českých.