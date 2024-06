Během posledních třiceti let se vlivem e‑mailu začala nabourávat rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Kvůli aplikacím pro zvýšení produktivity, jako jsou Slack a Zoom, je v řadě zaměstnání v současnosti téměř nemožné uniknout pracovnímu životu, i když máte volno a ležíte třeba na pláži. Pandemie pak v mnoha ohledech ještě zhoršila to, čemu se v angličtině říká grind culture, tedy prostředí, v němž je stále delší pracovní doba nejen normou, ale i měřítkem úspěchu. Od toho se následně odvíjí i očekávání, že budete v práci vždy k dispozici. Výsledkem pak nebývá často nic jiného než vyhoření. I proto se v tomto čísle Ekonomu tématu pracovního vyhoření věnujeme. Přinášíme vám několik příběhů úspěšných českých byznysmenů, kteří si tímto obdobím prošli a dokázali se z něj poučit.

Snad si z toho odnesete nějaké ponaučení i vy. Je tu léto a s ním i doba dovolených. Vezměte si ji co nejdelší. Výsledky vědeckých výzkumů dokládají, že pracovní stres a vyhoření způsobují, že nám chybí relaxační potěšení z dovolené. Často citovaná studie publikovaná v časopise Journal of Happiness Studies ukázala, že vzhledem k tomu, že „po stresujícím pracovním období je potřeba nějaký čas na uklidnění a aklimatizaci“, trvá to nakonec zhruba osm volných dní, než se přínos odpočinku od práce plně projeví.

A na závěr jedno upozornění: po tomto dvojčísle si pár dní volna dáme i my. Další Ekonom vyjde 11. července.

Přeji pěkné čtení.