Ztrácíte motivaci, do ničeho se vám nechce, špatně se vám spí, máte noční můry. Stavy blízké syndromu vyhoření zažíval při řízení firmy ShipMonk její majitel a zakladatel Jan Bednář. „Většina zakladatelů firem takovým signálům nevěnuje pozornost,“ myslí si podnikatel, který z přivýdělku při studiích v Americe vybudoval jednu z nejrychleji rostoucích firem v oblasti kompletní logistiky. Miliardářem se stal ještě před třicítkou a loni starost o firmu předal najatému šéfovi. Dlouho a pečlivě ho vybíral. Nyní se jako „CEO v důchodu“ syndromu vyhoření už tolik neobává. Přesto se snaží hlídat si hranice, držet a nepřekračovat je. „Pokud ale dělám něco, v co věřím, a nadchnu se pro to, mohu pracovat klidně 20 hodin denně ve velkém stresu a vůbec mi to nevadí,“ říká.