Obvykle by se jednalo o zpravidla výrazně nudnější část roku, někdy se dokonce říká tzv. okurková sezona. Letos tomu tak rozhodně nebude, důvodem jsou stále vyhrocenější obchodní vztahy mezi EU a Čínou. Vše začalo snižující se konkurenceschopností evropského automobilového sektoru, kde významné koncerny, jako jsou Volkswagen či Stellantis, nezachytily nástup čínských firem. Producenti z Číny přišli totiž na trh s kvalitními elektromobily za bezkonkurenční ceny, které mají potenciál získat až 10 % celého trhu. Proč vlastně tedy ztrácí trh evropští výrobci aut a jaký může být další vývoj v mezinárodním obchodě?

Mezi hlavní důvody ztráty konkurenceschopnosti automobilek můžeme zařadit jednoznačně přísnější emisní normy a regulace, než jakým čelí např. americké automobilky. To pak snižuje konkurenceschopnost evropských firem a otevírá místo na evropském trhu právě dovozu elektroaut z Číny. Negativně na firmy dopadá rovněž současná transformace energetiky, která vede k dlouhodobě vyšším cenám elektřiny a plynu pro odběratele. Z těchto důvodů více než třetina podniků německého zpracovatelského průmyslu zvažuje, či už dokonce uskutečňuje přesun své výroby do zahraničí.

Brusel se i přes nelibost německých firem rozhodl na danou situaci reagovat, ale po svém. Podle prohlášení Evropské komise se ke stávajícímu clu EU ve výši 10 % budou uplatňovat dodatečná cla ve výši 17,4 % až 38,1 % na elektromobily dovážené z Číny. Tím se nejvyšší celková sazba přibližuje k 50 %. Peking od začátku hrozil, že bude na případné restrikce ve vzájemné obchodní výměně reagovat – a to se nyní děje. Podle určitých zdrojů by Čína mohla například zvýšit cla na dovoz vozidel z EU na 25 % ze současných 15 % nebo se zaměřit na další evropské vývozy, jako je víno a luxusní zboží. Čína již zahájila antidumpingové vyšetřování dovozu z EU a mohla by zavést cla, která by zasáhla francouzské výrobce luxusních statků, exporty vepřového z Nizozemska či Španělska.

V každém případě je situace mimořádně kritická. Evropské hospodářství se složitě vzpamatovává z vypuknutí konfliktu na Ukrajině, náročné transformace energetiky směrem k obnovitelným zdrojům nebo vysokých úrokových sazeb ECB. Z těchto důvodů by bylo nejlepší se snažit vyjednat dlouhodobou obchodní dohodu s Čínou a přijít s výraznější deregulací evropského hospodářství, která by napomohla zvýšit konkurenceschopnost domácího průmyslu. V opačném případě čeká ekonomiku solidní nabídkový šok provázený další vlnou deindustrializace.