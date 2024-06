Představte si, že jste před 30 lety investovali tak šikovně, že by se vám každý investovaný dolar vrátil v hodnotě 9000 dolarů. Šlo by o jednoznačně nejvýnosnější investici světa – podobný výkon za tu dobu nepředvedla žádná akcie, ani v poslední době nahoru letící Nvidia (z investice jednoho dolaru byste nyní měli kolem tří tisíc dolarů), ani Amazon (kolem dvou tisíc dolarů), ani Apple (kolem 738 dolarů). A nepovedlo se to ani žádnému jinému investičnímu nástroji.

Co je tedy tou zázračnou investicí? Podle výzkumu australské nevládní organizace Policy Cures Research jsou to peníze vynaložené na vývoj nových nástrojů pro boj s infekčními nemocemi v chudých zemích.

Od roku 1994 na tyto účely země světa vynaložily přibližně 97,9 miliardy dolarů. V této sumě jsou zahrnuty například vakcíny, léčba, diagnostické a také preventivní nástroje, jako jsou například sítě proti malárii. Jak zpráva Policy Cures Research uvádí, tato investice odvrátí v letech 2000 až 2040 celkem asi 40,7 milionu úmrtí. Vědci se rovněž pokusili vyčíslit její návratnost a dospěli k sumě 49,7 bilionu dolarů.

Nemoci, které ničí chudé země

Ve skutečnosti je ale tahle částka pravděpodobně ještě daleko vyšší. Studie se zaměřila na takzvané zanedbávané nemoci. Jde o infekční choroby typu HIV, malárie či tuberkulózy postihující především rozvojový svět. Jejich dopady na světovou populaci jsou obrovské. Jen respirační infekce a tuberkulóza byly v jednom jediném roce 2019 zodpovědné za 153 milionů ztracených let zdravého života. To je mimochodem zhruba dvojnásobek ztracených let následkem dopravních nehod na celém světě.