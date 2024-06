Trend masivní modernizace pracovního práva započatý v loňském roce kulminuje. Vlajkovou lodí reformních snah vlády a ministerstva práce a sociálních věcí o zpružnění trhu práce má být takzvaná flexibilní novela s řadou novinek českého právního řádu. Podle představ navrhovatelů by měly platit od ledna příštího roku, pokud proces nezdrží vzrušené debaty mezi aktéry na tomto trhu. „Zaměstnavatelé říkají, že právo je příliš ochranářské, a odbory tvrdí pravý opak. Je těžké najít optimální míru nastavení. Důležité je, aby změny přicházely vždy vyváženě,“ domnívá se Petr Hůrka, profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení působící na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a člen Legislativní rady vlády.

Poslední rok přináší do pracovního práva mnoho změn. Kdy začnou platit?

Legislativně se teď toho děje více. Loni jsme k 1. říjnu schválili takzvanou transpoziční novelu, která v praxi dala dost zabrat. Nyní máme ve hře další dvě. První by měla zavést automatický valorizační mechanismus minimální mzdy a snížit hranice zaručených mezd a platů. Pokud projde, měla by být účinná velmi brzy, pravděpodobně již od 1. srpna.

A druhá novela?

Jde o velkou, takzvanou flexibilní novelu. Ministerstvo práce a sociálních věcí dalo dohromady zhruba dvacet námětů, které by měly být její součástí. Rozpracovala je expertní skupina, ve které byli spolu s odborníky z ministerstva zastoupeni i sociální partneři.

Znáte dobře změny obsažené v této novele. Jak ji hodnotíte?

V dnešní době musí pracovní právo aktivně reagovat na přicházející společenské výzvy. Diskuse o větší flexibilitě pracovního práva jsou zcela namístě. Osobně fandím změnám, které se v tomto směru mají provést, ale pro každé právní odvětví – a pro pracovněprávní legislativu dvojnásob – stále platí, že tyto změny se mají provádět s rozvahou, na základě předchozí analýzy, po diskusi se sociálními partnery a v souladu s požadavky praxe.

Vhodné by bylo, aby zaměstnanec mohl být některé dny v týdnu na rodičovské dovolené a ve zbylých pracovat.

A to se tu neděje? Co může být problémem?

Novela je velmi ambiciózní. Přináší největší změnu od roku 2007, kdy zákoník práce nabyl účinnosti. Největším problémem je nedostatek času. Účinnost má být od 1. ledna příštího roku. Nyní je červen a ministerstvo práce a sociálních věcí dostalo zhruba 250 zásadních připomínek, které bude muset vypořádat. Poté materiál půjde na Úřad vlády a do několika jeho pracovních komisí. S návrhem na úpravy půjde na Legislativní radu vlády. Ta text pravděpodobně nestihne projednat na jediném zasedání. Do toho vláda bude určitě chtít znát názor tripartity. Když si vezmu, že po tom všem se předpis teprve dostane do Poslanecké sněmovny k projednání, kde lze s ohledem na zásadní změny očekávat náročné projednávání, obávám se, že je málo reálné lednový termín stihnout.

Myslíte tedy, že by se účinnost měla odložit?

Těžko radit. Mám zkušenost, že ke konci volebního období takto klíčová věc většinou neprojde. Bojím se, že pokud to nestihneme teď, nebude to vůbec. Odborná práce se sice udělá, nicméně legislativní proces funguje tak, že pokud předpis neschválí tato Poslanecká sněmovna, celý proces odstartuje nanovo.