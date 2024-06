Tuzemské firmy v ničem vyloženě neexcelují, ale zároveň z ničeho ani nepropadají. Zlepšit by se měly zejména v odměňování svých zaměstnanců. To jsou hlavní závěry hodnocení, které vystavilo svým firmám více než tisíc respondentů, kteří se zúčastnili letošního projektu Barometr zaměstnanců společnosti Up Česká republika.