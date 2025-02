V posledních letech roste počet Čechů, kteří investují. Jenže jejich peníze směřují především do podílových fondů a ETF se zaměřením na zahraniční akcie. Pražská burza tak zůstává poněkud stranou zájmu. Zatímco v roce 2022 se na ní zobchodovalo 166 miliard korun, o rok později to bylo 123 miliard a loni už jen 107 miliard. Rozhodli jsme se tedy zmapovat, jak na tom burza reálně je, co jí nejvíce škodí a zda jí hrozí postupný zánik, jak jí mnozí předvídají.

Fungování pražské burzy v současné době definují zejména dva faktory: jednak malý počet titulů na hlavním trhu a také fakt, že většinu tvoří dividendové akcie, se kterými se tolik neobchoduje a investoři je spíše „drží“. Hlavnímu trhu, který tvoří jen deset titulů (z celkového počtu 61 obchodovaných), dominují ČEZ a velké banky jako Erste Bank, Komerční banka či Moneta. „Banky a ČEZ tvoří asi 75 procent váhy pražského indexu PX,“ říká analytik XTB Tomáš Cverna.