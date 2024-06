Umělá inteligence představuje pro lidstvo velký skok v produktivitě práce. Je to však zároveň obrovská hrozba. Už nyní přispívají sociální sítě k rozklížení společnosti a narušují duševní zdraví řady lidí. S novými nástroji, které budou lidem obsah na míru nejen přizpůsobovat, ale i vytvářet, to může mít následky ještě mnohem horší. „Evropa už dávno ztratila schopnost ve velkém technologicky inovovat. Svou vahou by však mohla přesvědčit velké firmy, aby dodržovaly pravidla, která pomohou zachovat demokratickou společnost,“ říká odborník na umělou inteligenci Jan Romportl.