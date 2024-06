Pokud se někdo uchází o zaměstnání odpovídající jeho vysoké odbornosti ve své domovině, většinou mu stačí předložit kopii vysokoškolského diplomu. Pravidlo, že mu ho uznají i v zahraničí, však neexistuje a člověk se dostává do složité administrativní spirály, v níž může na dlouhé týdny uváznout. Měl by to změnit takzvaný evropský titul (European degree).

V Česku trvá nostrifikace, tedy uznání zahraničního diplomu, jeden až dva měsíce. Žadatel je povinen zaplatit správní poplatek 3000 korun. V proceduře, která pro něj může být poměrně složitá, vzhledem k jazykové bariéře snadno udělá chybu. Tato praxe se nijak nevymyká zvyklostem ostatních evropských států.

Evropská komise na jaře představila koncepci diplomu platného ve všech členských státech bez nostrifikace. Dostane ho absolvent spojeného studia na dvou či více vysokých školách v těchto zemích. Vzdělání získané na jedné univerzitě by uznávacímu procesu nadále podléhalo.

Univerzální vzdělání jako výhoda

Zavedení eurotitulu je motivováno tlakem vzdělaných lidí – stále víc jich chce získat lepší pozici na pracovních trzích v cizině – i snahou podpořit byznys. Podle bulharské eurokomisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Iliany Ivanovové je rozvinuté a podporované mezinárodní vzdělávání v současnosti nutností. „Návrh reaguje na poptávku ze strany studentů, vysokých škol i zaměstnavatelů. Má zvýšit evropskou konkurenceschopnost a zajistit unii přední místa v celosvětové soutěži o mladé talenty,“ uvedla komisařka.

Vysokoškolský titul uznávaný bez administrativního procesu by měl lákat nadané studenty ze třetích zemí a také zabránit odlivu mladých Evropanů mimo kontinent. Dalším proklamovaným benefitem má být silnější meziuniverzitní spolupráce a vyšší kvalita vědeckého výzkumu.