Jedna z klíčových institucí v digitalizaci státní správy má za sebou rok fungování. Z odborných kruhů i přes krátký čas na „rozkoukání“ zní na Digitální a informační agenturu veskrze chvála; škoda prý je, že nevznikla dříve. Ředitel agentury podle dřívějších slov zažil šok z toho, jak moc je státní správa zaostalá. Jak vidí stav eGovernmentu nyní?

Podle několik let platné legislativy by měl mít občan od února příštího roku právo řešit všechny věci se státem elektronicky, prostřednictvím online formulářů. Hodně věcí se ovšem nechalo na poslední chvíli. Opravdu se to stihne?

Souhlasím, že se většina času nevyužila efektivně – již před několika lety existovala vládní analýza, která říká, že všechny resorty nechaly implementaci povinností vyplývajících ze zákona o právu na digitální služby až na konec roku 2024 či začátek 2025. Odpovědnost za realizaci tohoto zákona ale nese každý resort sám za sebe – s tím, že dříve ministerstvo vnitra a nyní už rok Digitální a informační agentura působí koordinačně, upozorňuje na povinnosti, upřesňuje metodiky. To zmiňuji proto, že každý resort rozhoduje o tom, které své služby a jakým způsobem a s jakou prioritou bude digitalizovat. Jak situaci monitorujeme, vidíme, že již dnes většina služeb, které jsou pro občany kritické – v oblasti financí, sociální agendy, dopravy a dalších –, dostupná elektronicky je. Velká ministerstva mají své vlastní portály, na kterých občan již dnes vyřeší velké množství situací a problémů a je v plánu do těchto portálů přidávat další funkcionality.

V termínu se tedy stihnou ty nejvíce využívané služby a to, na co člověk nebo firma narazí méně často, se dořeší později?

Jsou ministerstva, která zatím portály nemají a intenzivně na nich pracují. Samozřejmě je to situace, ze které jsem velmi nervózní. A nejsem sám. Důležité je, aby si závažnost situace všichni uvědomovali a nepolevovali v úsilí.

Vnitřní digitalizaci úřadů považuji za královskou disciplínu, je třeba překonat odpor ke změnám. Udělat aplikaci je proti tomu snadné.

V minulosti jste mluvil o datových schránkách jako o „falešné digitalizaci“. Tedy že se jejich prostřednictvím posílají dokumenty, které se ale pak na úřadech zpracovávají ručně. Nehrozí, že řešením pro zvládnutí termínů bude právě tato „falešná digitalizace“?

To je v mnoha případech bohužel téměř jisté. Zákon nijak přímo nehovoří o vnitřních procesech úřadů a skutečně se tak často bude stávat, že úřad bude po elektronickém podání postupovat podobně jako dosud. Nejde ale o to, zda bude agenda „na papíře“ nebo v „digitalizované“ podobě. Pokud si úřad mezi odděleními přeposílá digitalizovaný dokument, například PDF, místo papíru, ale jinak postupuje procesně stejně jako s papírem, je to špatně.