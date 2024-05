Dramatický příběh ostrého testu digitalizace české státní správy dostal minulý týden novou zápletku. Do reformy stavebního řízení se opět vložil antimonopolní úřad: ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), kde se klíčové změny připravují, zakázal plnit smlouvu s dodavatelem jedné z částí nového systému. Řešit stavební povolení plně digitalizovanou formou má být přitom možné už za měsíc. Nejistota a obavy firem, že se nepodaří novinky uvést do praxe bez komplikací, kvůli tomu dál rostou. A to i navzdory ujištění MMR, že překážka v podobě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není nepřekonatelná a že se plně elektronizované stavební řízení od července skutečně rozběhne.

Dotahování digitalizace stavebního řízení na poslední chvíli není jediným příkladem, kdy se změny v českém eGovernmentu nestíhají. Nezadržitelně se blíží další zásadní milník. Zákon o právu na digitální služby od února příštího roku všem úřadům a dalším státním organizacím ukládá, aby umožnily lidem čistě elektronickou komunikaci. A ani tady není situace zrovna veselá: nestíhá se a je prakticky jisté, že dodržet sliby o digitalizaci státní správy se podaří jen zčásti. Plnohodnotný eGovernment, kde úřady místo lidí obíhají data, je stále v nedohlednu.

Skluz v digitalizaci nabralo Česko už za minulých vlád. Ani ta současná ale nezačala eGovern­ment – navzdory slibům – řešit s dostatečným zápalem.

Čím to je, že modernizace státního aparátu v Česku postupuje tak pomalu a nepřináší úspory, které politici slibovali? Zdaleka ne všechny potíže jsou vinou současného šéfa digitalizace Ivana Bartoše. Zároveň s úřadem přebral Bartoš skříň plnou kostlivců a mnoho z nich prakticky neměl šanci vyřešit. Pokusy digitalizovat státního molocha navíc v nelichotivém světle ukazují, jak neefektivní a odolný vůči změnám je český stát. Změnit to je úkol daleko složitější než „jen“ naprogramovat chytré elektronické formuláře, které usnadní lidem život.

Zlaté časy digitalizace prožilo Česko za ministra Ivana Langera. Tehdy vznikly základní kameny: Czech Pointy, datové schránky a registry. Foto: Martin Adamec / MF Dnes + LN / Profimedia

Zlaté časy digitalizace

Česko dnes patří v oblasti eGovernmentu mezi evropský podprůměr. V Indexu digitální ekonomiky, který sestavuje agentura Eurostat, zaujímá nepříliš lichotivé 18. místo a premiantům, jako jsou Estonsko nebo Finsko, se dívá na záda s velkým odstupem. Nebylo tomu tak ale vždycky.

Zeptáte‑li se prakticky kteréhokoliv experta na digitalizaci státní správy, s jistotou označí za nejúspěšnější jedno období: druhou vládu Mirka Topolánka, v níž měl eGovernment na starosti ministr vnitra Ivan Langer, respektive jeho náměstek Zdeněk Zajíček. „Největší digitalizační vlnu jsme tu měli před 15 lety, v éře Czech Pointů, registrů a datových schránek. Žádné další vládě se ji nepodařilo překonat,“ konstatuje Zdeněk Kučera, partner advokátní kanceláře Dentons a vedoucí Centra práva, technologií a digitalizace.

Ke splnění termínů si úřady pomáhají „falešnou digitalizací“. Dokumenty poslané elektronicky tisknou nebo data do informačních systémů vkládají ručně.

Z dnešního pohledu se zdá neuvěřitelné, že se všechny tři zmiňované základní kameny, z nichž český eGovernment těží dodnes, podařilo zavést během jediného, navíc ani ne celého funkčního období. „Bylo to období, kdy politické klima svědčilo změnám, byla pro ně silná podpora napříč vládou včetně premiéra. Bylo to dáno také tím, že se novinky připravovaly několik let dopředu,“ vzpomíná Zdeněk Zajíček s tím, že potřebná legislativa vznikala už dávno předtím, než vláda vstoupila do Strakovy akademie.

Po pádu Topolánkovy vlády ale přišel na dlouhou dobu útlum. Nastoupil úřednický, v podstatě „udržovací“ kabinet Jana Fischera, pro nějž nebyla digitalizace prioritou. Nabrat ztracené tempo se pak ale nepodařilo ani následujícím, čistě politickým vládám. „Nelze říct, že by se nic nedělalo, ale ostatní státy byly rychlejší a předehnaly nás,“ vysvětluje Zajíček.