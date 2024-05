Umělá inteligence (AI) a digitalizace už deset let mění práci českých účetních a daňových poradců. Podle Vlastimila Sojky, jednatele poradenské firmy Kodap, která v tomto oboru působí, to však neznamená, že by z účetnických firem měla technika vytlačit zaměstnance. „Nikdy jsme kvůli zavedení nového systému nepropouštěli. Přitom je faktem, že dnešní účetní díky zlepšeným nástrojům zastane dvakrát víc práce než před dvaceti lety,“ řekl Sojka týdeníku Ekonom.

Vývoj umělé inteligence zásadně mění účetní a daňový byznys. Znamená to, že o účetní už nebude zájem?

Řada lidí si představuje, že účetní je takový stroj na pořizování dokladů. To ale není podstata jeho práce. Jde o odborníka, který má určit, jak se zobrazí ekonomické skutečnosti účetní jednotce, pro kterou pracuje. Jinak řečeno: musí rozhodovat nejen o tom, co je správné z pohledu zákona, ale i z pohledu toho, co potřebuje podnik pro svou informovanost a rozhodování. Umělá inteligence bude jen těžko vědět, jaké má zrovna firma zakázky a střediska, jaká má nastavit kritéria controllingu a jakou politikou řídit odpisy, oprávky nebo časové rozlišení. V tom bude důležitý tvůrčí záměr účetních vznikající v diskusi s manažery. Naopak běžnou manuální práci, pořizování dokladů, umělá inteligence opravdu převezme. Účetních tedy bude potřeba méně.

Jaký je rozdíl mezi automatizací účetnictví a nástupem skutečné umělé inteligence do vaší profese?

Nejnovější informační systémy už obsahují inteligentní prvky. Český trh ale zatím stále ovládají programy, které vznikaly už v 90. letech, je jich více než stovka, ale jejich technologie jim vesměs neumožňuje AI integrovat. Musí přijít nové produkty a ty se také objevují. Umějí účetním pomáhat při rozhodování a brzy řadu věcí budou dělat samostatně.

Je v zavádění těchto inteligentních systémů Česko pozadu? Jak si stojíme v evropském srovnání?

Pokud jde o nasazení generativní umělé inteligence, je předčasné hovořit o zpoždění, jde přece o novou věc. V našem oboru bude hodně záviset na tom, kdy se na trhu objeví dostatečně přesvědčivý systém, který přinese zásadní změny a získá na trhu významný díl. Pak přijdou opravdu velké změny.

Tím hlavním, co umělou inteligenci od člověka odlišuje, je záměr. Dokud AI nebude prosazovat vlastní záměr, stále to budou lidé, kdo budou hybateli dění.

Jak to funguje u vás v Kodapu?

Prvky strojového učení používáme už deset let. Máme zajímavé technologické partnery, jejichž novinky průběžně integrujeme do našich služeb. Velký přínos je i v oblasti reportingu, kdy se zjednodušuje prezentace dat takovým způsobem, aby byla pro klienty čitelná a aby s tím bylo co nejméně práce. Největším přínosem je ale nyní pokročilá umělá inteligence pro daňové poradce, právníky a auditory, protože je skvělým pomocníkem při vyhledávání, rešerších, formulacích, překladech a vlastně i při přemýšlení. Pro mnohé se už stal ChatGPT součástí života a u nás je to podobné. Používáme Microsoft Copilot, ze kterého se postupně formuje silný nástroj produktivnější práce. Musíme k tomu ale přistupovat obezřetně, protože pracujeme s důvěrnými daty klientů a nesmíme dopustit jejich únik do nepovolaných rukou. Už stávající účetní automatizace s prvky umělé inteligence služby zlevňuje. V oblasti pořizování dat můžeme porovnávat s účetními, kteří se ke změnám ještě neodhodlali. V řadě případů jsme byli schopni klientům – šlo například i o poměrně velké firmy – nabídnout na základě analýzy pracnosti třetinovou cenu, než požadoval stávající účetní. Jen proto, že jsme zautomatizovali oběh dokladů, párování bankovních úhrad či jsme propojili účetnictví s ostatními systémy.

Zmiňoval jste nově vznikající účetní systémy. Jak drahý takový systém umělé inteligence je? Jaký je poměr mezi užitkem a pořizovací cenou?

Nutno říci, že zde jsme teprve ve fázi testování a osvojování novinek. Rozdíl v nákladech překvapivě nebude velký. Nové systémy jsou většinou provozovány jako cloudová služba a má to své výhody, protože nemají takový nárok na vlastní správu IT. Cenové srovnání k tomu musí přihlížet a nezdá se že by se outsourcing účetnictví po technologické stránce měl nějak zvlášť prodražit. Ostatně, očekáváme od něj především vyšší produktivitu práce. Kdo z dodavatelů těchto systémů se chce na dosud velice roztříštěném českém trhu prosadit, musí přijít s konkurenceschopnou cenou a hlavně na svou stranu získat účetní. Nebude to mít snadné. Účetní s praxí dávají většinou přednost nástrojům, které dobře znají a mohou se na ně spolehnout. Takže přesvědčit je ke změně je vždy docela obtížné. V každém případě tu ale nyní vzniká prostor pro velké systémy postavené na moderních principech. Náklady na jejich vývoj jsou obrovské, ale už přicházejí ze zahraničí a první nabídky máme už rovněž od českých vývojářů. Podle mého názoru u nás za deset let bude dominovat nejvýše pět účetních systémů a ostatní budou dožívat.