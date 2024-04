Češi jsou příliš opatrní a to jim znemožnilo těžit z bohatnutí země v posledních 30 letech. Své peníze totiž nechávali ležet na účtech, vysvětluje spoluzakladatel investiční společnosti Wood & Company Jan Sýkora. „Pozitivní je, že i díky inflační vlně, kterou jsme zažili, si většina lidí uvědomila, že když má nějaké zdroje, tak je to i zodpovědnost a je třeba je investovat,“ říká. V rozhovoru mimo jiné mluví o tom, co by pomohlo pražské burze, jaký dopad by mělo „sáhnutí“ na ČEZ či co čeká od českých politiků.

Wood & Company patří k pionýrům zdejší investiční scény. Roky jste pomáhali budovat český investiční trh. Jak hodnotíte vývoj české burzy od revoluce?

Určitě mohla být dál, než je dnes. Díky kuponové privatizaci se na burze prakticky přes noc objevily tisíce firem. Byla zde unikátní příležitost, která ale bohužel nebyla dotažena do konce. Chybělo jí několik věcí, které by kapitálový trh kultivovaly. Jednak chyběl dohled nad trhem a nastavení pravidel, aby nedocházelo ke zneužívání postavení ze strany většinových akcionářů. Druhý problém byla nedotažená privatizace bank. A třetí věc byla nedotažená penzijní reforma, aby pak domácí penzijní fondy investovaly na pražské burze. Kdyby byla politická vůle to řešit, tak jsme mohli jít cestou Polska. Dnes má Polsko na burze velkou nabídku firem, burza slouží jako zdroj kapitálu. To se u nás nestalo. Velká část strategických firem v Čechách je vlastněna zahraničními investory, a Češi tak neprofitují z toho, že se této zemi za těch třicet let ohromně dařilo a daří. Dnes je kolem 80 procent peněz, které Češi mají, ne úplně nejlépe investováno. To znamená, že leží na spořicích účtech u bank a jejich úročení v podstatě nikdy ani nepokrývá inflaci. Občané místo toho, aby benefitovali z růstu ekonomiky a nárůstu hodnoty aktiv, odevzdávají tyto zisky ve velké většině domácím bankám, které jsou kromě Monety vlastněny zahraničními matkami.

Je odliv kapitálu do zahraničí problém?

Problém je jinde. Kdyby Češi alespoň investovali v zahraničí, tak by profitovali z růstu akcií tam. To se ale také neděje. Jak jsem zmínil, naprostá většina depozit vlastně leží ladem. Je to tedy i problém chování českých investorů. Další věc je, že se tu od poloviny 90. let skloňuje, že pražská burza umře. Nicméně pořád tady je a my věříme, že se nám tam podaří dostat dostatek zajímavých emisí, které zájem lidí přitáhnou. Domácího kapitálu je tu dost, ale problémem je spíše dostatečná nabídka kvalitních titulů a také celková gramotnost českých investorů.

V Německu je investováno 40 procent z volných prostředků domácností. U nás je to kolem 20 procent.

V čem se za těch 30 let změnili čeští investoři?

Pozitivní je, že i díky inflační vlně, kterou jsme zažili, si většina lidí uvědomila, že když má nějaké zdroje, tak je to i zodpovědnost a je třeba je investovat. Je jedno, jestli do akcií, či do jiných aktiv. Přesto se u nás investuje málo. Například v Německu je investováno kolem 40 procent z volných prostředků domácností, zatímco u nás je to někde kolem 20 procent. Zde jsme opravdu skoro na chvostu. Co je opravdu velká změna, která mi dává optimismus do budoucna, je trend, kdy si lidé začínají uvědomovat odpovědnost za správu svých aktiv a nutnost zvyšování své investiční gramotnosti. Lidé přicházejí na to, že na důchod se musí připravit sami. Že je to jejich vlastní odpovědnost.

VELKÉ RYBY V MALÉM RYBNÍKU

Jakou budoucnost má před sebou český kapitálový trh?

Dnes mají Češi na vkladech asi čtyři biliony korun a je otázka, co s nimi budou dělat. To je ten pomyslný slon v místnosti. Otázka je, jestli je investují na pražské burze, nebo budou investovat jinde, třeba v USA. Vedle toho stojí otázka, jestli české firmy umožní, aby se do nich investovalo. Přijde mi škoda, když si tuzemské společnosti neuvědomí, že někdy je lepší být větší rybou v menším rybníce.

Koho tím máte na mysli?

Například Avast se nejprve obchodoval jinde, až potom se jeho akcie dostaly na pražskou burzu. Je zkrátka škoda, že si spousta firem vybírá zahraničí, když mohou jít cestou duálního listingu, kdy mohou být jednou nohou v zahraničí a zároveň tady a benefitovat z toho, že jsou tady jejich značky známé. Velmi doufám, že pokud jednou půjde společnost Rohlík Tomáše Čupra na burzu, tak zváží právě i sekundární listing v Praze. Pořád věřím, že pár titulů na pražskou burzu ještě přijde.

Koho byste si přál?

Ta otázka je spíše, co pro to může udělat stát a jaké jsou jeho plány. Kdyby byl v tomto ohledu trochu sofistikovaný, tak může monetizovat některá svá aktiva a získat tím i zdroje na své investice, které posunou Česko kupředu. Bavíme se o firmách, které mají nějakou hodnotu a generují zisk. Myslím si, že by stále dávalo smysl privatizovat touto cestou například pražské letiště. Před 15 lety jsme radili jednomu fondu a už tehdy byl tento investor ochotný za něj zaplatit čtyři miliardy eur. Chtěl do něj investovat, postavit další runway a odbavovat 40 milionů pasažérů ročně. Zjednodušeně řečeno Prahu rozlítat a udělat z ní hub. Tehdy to ale politici zazdili. Stále si myslím, že prodej letiště a jeho následný rozvoj je jednou z takových příležitostí. Je opravdu smutné, že i 35 let po pádu komunismu tu nemáme solidní infrastrukturu.