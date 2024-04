Z vína se – s výjimkou sektů – v Česku neplatí spotřební daň. U lihovin ji vláda od ledna zvedla a v dalších letech to bude pokračovat. Rafal Walendzik, nový šéf největší domácí likérky Stock Plzeň‑Božkov, říká, že stát by měl tuhle situaci napravit, protože ve víně, pivu i lihovinách je pořád stejný alkohol. „Lihoviny s podílem 29 procent na celkové spotřebě alkoholu se na výběru spotřební daně podílejí ze 65 procent. Stát tím vysílá signál, že existuje horší a lepší alkohol, to ale není pravda,“ říká Walendzik. Tradičního českého výrobce lihovin řídí od loňského podzimu. Stock Plzeň‑Božkov je součástí evropské skupiny Stock Spirits Group, která od roku 2021 patří pod křídla investiční společnosti CVC Capital Partners. Skupina vyrábí více než 70 různých značek lihovin. Vedoucí tržní pozici má vedle Česka také v Polsku.

Walendzik v rozhovoru mluví i o tom, že stále více lidí se přiklání k nápojům s nižším obsahem alkoholu. Neplatí to pouze pro pivo, ale i pro lihoviny. Na regály obchodů si našla cestu třeba vodka se 30 procenty alkoholu namísto obvyklých 40 procent. Nebo giny, které jsou zcela bez alkoholu. Tento trend nevidí pouze u generace mladých dospělých. Říká, že spotřebitelské návyky začali měnit i starší konzumenti. V poslední době roste také obliba předem připravených míchaných drinků v plechovce.

Kolik pijete alkoholu a čemu dáváte přednost?

Před příchodem do Stocku jsem dával přednost vínu a pivo jsem nikdy moc nepil. Možná nejsem úplně typický šéf firmy, která vyrábí lihoviny. Tolik nepiju, obvykle si dám tak jednu dvě skleničky za týden. Samozřejmě testuji vzorky produktů, které vyrábíme. Když je příležitost, zkouším nové drinky a sleduji, co a jak barmani připravují. Tady jsem si uvědomil, jaká šíře lihovin existuje. K vínu jsem přidal rum, objevil jsem, kolik zajímavých značek a chutí v této oblasti existuje.

Společnosti, které vyrábějí alkohol, často nabádají zákazníky, aby pili s rozumem. Co si pod tím má člověk představit?

Jako společnost, která vyrábí lihoviny, si jsme vědomi toho, že hrajeme velmi důležitou roli v osvětě a propagaci zodpovědné konzumace alkoholu. Ta je důležitým pilířem naší strategie ESG. Domnívám se, že s přístupem k pití je to stejné jako u jiných věcí, které člověk dělá. Může být nebezpečné jezdit rychlými auty nebo lézt po horách. Chceme lidi naučit, aby pití zůstalo spojeno s příjemnými okamžiky v životě a nepřinášelo jim problémy v rodině či v zaměstnání. Jde o budování povědomí, kolik alkoholu můžete vypít a co vůbec alkohol znamená.

V panáku vodky, sklence vína či půllitru piva je zhruba stejně alkoholu. Lidé si však často myslí, že pivo či víno je zdravější.

Jak to myslíte?

Lidé si neuvědomují, že v panáku vodky, sklence vína či půllitru piva je zhruba stejné množství alkoholu. Ale zároveň si mnohdy myslí, že pivo či víno je zdravější. Z chemického hlediska je to však stále stejný alkohol. Chceme tedy aktivně dělat osvětu a pomáhat pochopit podstatu, i když případným problémům pochopitelně nemůžeme zcela zabránit. Vždy je lepší prevence, snaha problémům předcházet než je následně napravovat.

Je nějaký limit alkoholu, který by se dal považovat za bezpečný pro člověka?

Je to různé. Záleží na pohlaví, na hmotnosti, na životním stylu či způsobu stravování. Každý by si své hranice měl umět stanovit sám. Měl by vědět, co není slučitelné s pitím alkoholu. To je můj osobní názor. S Unií výrobců a dovozců lihovin pracujeme na projektu, který chce na podobné otázky odpovídat. Zatím převládal spíše pasivní způsob komunikace, nově bychom v tom chtěli být výrazně aktivnější.