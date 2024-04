Zdánlivě běžný automobil vyjede z klasické garáže, tak jako jiná auta se proplete centrem města a zamíří k malému letišti. Tam během dvou minut rozbalí do té doby složená křídla. Rozjede se po ranveji, odlepí se od země a letí. Urazí třeba 200 kilometrů, přistane, sbalí křídla a pokračuje v jízdě jako předtím. To je nový směr, jak se vyhnout zácpám a dopravním nehodám na silnici. Nové stroje začínají to, co se může stát revolucí v dopravě.

Globální trh s létajícími auty v posledních letech výrazně roste. Z objemu 133 miliard dolarů v roce 2023 by se letos už měl dostat na 207 miliard dolarů a podobné tempo růstu se očekává v dalších letech. Nahrává mu velká koncentrace lidí ve městech a přeplněné silnice, pomáhá technologický pokrok, zejména vývoj lehkých materiálů a vylepšování baterií. Podle výzkumu agentury CMI stojí za větším rozšířením létajících aut také jejich zlepšující se bezpečnost. V poslední době se rychle rozvíjejí technologie pro autonomní lety a systémy zabraňující kolizím.

V Číně se začne vyrábět létající auto AirCar vyvinuté na Slovensku. Společnost Hebei Jianxin Flying Car Technology v březnu od firmy Klein Vision z Nitry koupila exkluzivní práva na jeho výrobu a používání. U jeho zrodu stál průmyslový designér, vynálezce a konstruktér Štefan Klein. Potřebný kapitál poskytl miliardář Anton Zajac, spolumajitel antivirové firmy Eset.

Už v minulosti byl Klein u vývoje prvního slovenského létajícího auta AeroMobil. Inspiroval se automobilem Citroën DS z francouzského filmu Fantomas se zlobí a od počátku 90. let pracoval na tom, aby nápad převedl do reality. Podařilo se připravit několik prototypů, Klein ale firmu opustil. Jako důvod uvádí rozdílné představy druhého společníka Juraje Vaculíka a dalších členů týmu o budoucnosti. V roce 2017 AeroMobil představil svůj model a začal přijímat předběžné objednávky. Jenže jednání s investory ztroskotala a firma podala návrh na konkurz.