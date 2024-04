Návrh takzvané flexibilní novely zákoníku práce si klade za cíl stabilizovat situaci na českém pracovním trhu, a to i za cenu snížení ochrany zaměstnance. Široce se diskutuje zejména o zavedení institutu výpovědi bez udání důvodu. Podle Ladislava Smejkala, vedoucího partnera pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Dentons, však problémy v dané sféře leží jinde než v nastavení zákoníku práce. „Máme extrémně vysokou cenu práce a často nám chybí kvalifikovaná pracovní síla, což určitě nemotivuje potenciální zahraniční investory. Naše odvody za zaměstnance jsou velmi vysoké, a to i na poměry zbytku Evropy. Je zde i určitá hospodářská stagnace,“ tvrdí advokát.

Je míra ochrany zaměstnance v Česku příliš vysoká?

Úplně nesouhlasím s tím, že jsme tak moc ochranářští. Často řeším přeshraniční případy s kolegy ze západní Evropy a mám určité srovnání. Když se podíváte do Francie, Španělska, Itálie či Belgie, zjistíte, že v tomto typu západních zemích míra ochrany není řádově nižší, naopak.

A co české pracovní právo ve srovnání se světem?

Jednou se mě ptal kolega z Belgie, jaké oblasti pracovního práva se věnujeme nejvíc, co nás živí. Když jsem mu to popisoval, jen kroutil hlavou a ptal se: Z čeho žijete? My když u nás zavíráme továrnu, tak to rok dva vyjednáváme s odbory, a když se s nimi nedohodneme, neuzavřeme ji. Když jsem mu vysvětloval, jak flexibilně můžeme dát výpověď zaměstnanci například pro nadbytečnost, soustrastně se na mě díval a zase říkal, že takhle se přece jako pracovněprávní právníci nemůžeme uživit.

Kde se ochranářská pověst vzala?

Myslím, že jsou tady nějaké historické mantry, na které se zkrátka ani politicky sahat nedá. Příkladem je extrémně dlouhá rodičovská a mateřská dovolená, kromě nás a Slováků ji takovou nikdo nemá. Sám mám tři děti, určitě jsem příznivcem toho, aby rodiče mohli být déle doma, nicméně v Evropě to skutečně není standard. Když jsem žil v Belgii, viděl jsem, že všechny ženy se po několika měsících vracely zpět do práce, protože jim stát prostě nic dál neplatil.