Hodně peněz jsem utratil za chlast, ženské a rychlá auta. Zbytek jsem promrhal. Tenhle citát, kterým charakterizoval severoirský fotbalista George Best svůj bouřlivý život, je už starý pěkných pár let. Vždyť největší úspěchy slavila tahle superhvězda koncem 60. let. Jenže při pohledu na to, jak se svým majetkem zacházejí někteří současní sportovci, se zdá, že se toho od té doby zase tak moc nezměnilo.

Třeba známá boxerská hvězda Mike Tyson dokázal svého času zaplatit dva miliony dolarů za luxusní vanu, během hodiny zvládl utratit půl milionu dolarů za šperky pro své přátele nebo si jen tak z legrace pořídil za necelých 200 tisíc dolarů čtyři bengálské tygry, kterým pak platil cvičitele i ošetřovatele.

Související

Podobných extravagantních příběhů je z prostředí sportovců známo mnoho. I proto jsme se v tomto čísle Ekonomu podívali na to, co sportovní hvězdy vede k tomu, že jsou schopné po konci kariéry rozházet jmění dosahující často velikosti stovek milionů dolarů. Věřte, že to většinou opravdu není tím, že by pověstné „kopačky“ a „hokejky“ byly hloupější než zbytek populace.

Přeji pěkné čtení.