Vedle řady ekonomických a sociálních problémů vytváří vysoká inflace i rizika takzvané inflační iluze. V čem tato iluze spočívá a jak jí čelit pomocí pravidla „72“? Inflace je (převážně) ekonomický jev, inflační iluze je však jevem psychologickým a patří mezi myšlenkové klamy. Inflace vede totiž k tomu, že finanční veličiny vystupují ve dvou podobách, a to nominální a reálné. Nominální jsou ty, které máme černé na bílém před očima, reálné ty, které zachycují jejich skutečnou hodnotu čili kupní sílu, tedy to, co si za ně můžeme skutečně koupit.

Podléhat inflační iluzi znamená nominální a reálné hodnoty v podmínkách inflace příliš nerozlišovat a nominální částky, které jsou vyšší, tak nadhodnocovat. Tento sklon byl experimentálně ověřen. Pokusné osoby, které dostaly na výběr, zda by upřednostnily roční růst své mzdy – v podmínkách dvouprocentní inflace – o čtyři procenta, nebo zda by dávaly přednost – v podmínkách cenové stability – růstu mzdy o dvě procenta ročně, dávaly většinou přednost možnosti prvé, a to přesto, že mezi nimi žádný rozdíl není.