Potravináři i obchodní řetězce se snaží znovu dobýt českého zákazníka. Proti loňsku zlevnili a rozšiřují paletu zboží, jež prodávají ve slevách. Michal Brada, šéf české pobočky společnosti Lactalis, která vyrábí mléčné výrobky, říká, že i kvůli tomu by rád letos udržel stávající hladinu cen. Naplnění tohoto cíle ale mohou ohrozit výkupní ceny syrového mléka. Po poklesech začaly opět růst.

„Pokud už proti dnešku výkupní ceny nestoupnou, mohli bychom cenovou hladinu letos udržet,“ říká Brada. Česko podle něj patří v mléce k nejsložitějším trhům v Evropě, nikde nejsou tak nízké prodejní ceny. Pod křídla Lactalisu patří v Česku dvě mlékárny – Mlékárna Kunín a Mlékárna Klatovy. V posledních deseti letech v nich zpracovávají výhradně mléko od chovatelů v Česku. Jde takřka o 230 milionů litrů ročně, což je přibližně 8,5 procenta z celkové tuzemské produkce mléka.

Zemědělci po celé Evropě, včetně těch českých, již nějakou dobu mohutně protestují. Chápete je, souhlasíte s nimi?

Určitě je chápu. Zemědělci jsou pro nás důležití partneři, protože mléko je základní surovina, která tvoří až 80 procent ceny našich výrobků. Protestující zemědělci řeší hlavně změny, které přináší Green Deal, nový způsob rozdělování dotací a přebujelou byrokracii. Navíc teď neprožívají jednoduché období. Po prudkém vzestupu cen během covidu a na začátku války na Ukrajině nyní výkupní ceny zase klesly a zemědělci u mnoha komodit nedokážou pokrýt své produkční náklady. K tomu se omezily dotace.

U velké části produkce jsou ale zemědělské ceny stále vyšší než před covidem.

To platí i pro mléko. V letech 2019 a 2020 jsme dávali za litr mléka 8,50 koruny, nyní platíme k 11 korunám. Ani zemědělcům se však nevyhnul nárůst nákladů, platí násobně více za energie či hnojiva. Právě produkce mléka je velmi náročná na energie. Řada zemědělců v různých oborech končí, protože jim to ekonomicky nevychází. Z Česka mizí ovocné sady a klesá produkce vepřového i kuřecího masa.

Dotace pro zemědělce by měly dál fungovat. Nestačí pomáhat jen malým. Ti střední a velcí živí masy, bez nich by to nešlo.

Česko chce letos snížit dotace pro zemědělce zhruba o deset miliard korun. Měly by se tedy subvence zachovat alespoň na dřívějších úrovních?

Dotace by měly dál fungovat, jinak si budeme muset položit otázku, kdo nás bude živit za deset let. V Česku máme štěstí, že tu máme spíše větší farmy. Ani pro ně není jednoduché současnou situaci ustát, ale dokážou to zvládnout lépe než ve Francii, kde má průměrná farma šedesát kusů krav. To je i na evropské poměry velmi málo. Podobná situace panuje také v Bavorsku. Pro malé soukromé zemědělce je to velká dřina, mnoho mladých nehodlá pokračovat v byznysu svých rodičů. Mám tedy obavu, s kým budeme spolupracovat. Je dobře, že jsou tu malí i velcí, to je zdravé pro trh, ale pomoc potřebují všichni. Nestačí pomáhat jen malým, což je nyní hlavní směr evropské politiky. Ti střední a velcí živí masy, bez nich by to nešlo.

SPOTŘEBA MLÉKA STAGNUJE, PRODÁVÁ SE VÍC DEZERTŮ

Tuzemští zemědělci často argumentují klesající soběstačností Česka v produkci mnoha klíčových agrárních produktů. Do jaké míry je potravinová soběstačnost důležitá?

Dává to smysl v rámci Evropské unie. Těžko ji budeme mít v Česku, dnes se pohybuje kolem 70 procent a mírně klesá. V mléčném byznysu jsme soběstační, z Česka i EU dokonce vyvážíme. U ostatních komodit bychom si v rámci Evropy měli být schopni vyrobit nějakých 70 či 80 procent spotřeby. Dovozům zvenčí bych se zcela nebránil, volný trh může nabídku obohatit.