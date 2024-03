Přechod na elektrické vozy anebo nasazení cyklokurýrů a užívání energeticky soběstačných budov. To jsou všechno prostředky, jak chce logistická společnost DPD dosáhnout do roku 2040 nulové uhlíkové stopy. Od týdeníku Ekonom dostala cenu za „ESG projekt roku“.

Příspěvek do mozaiky celosvětové snahy zpomalit globální oteplování má být výrazný. Firemního cíle zakotveného v programu Net Zero má DPD dosáhnout o deset let dříve, než to na mezistátní úrovni požaduje Pařížská dohoda o ochraně klimatu.

Závazek šetrnosti ke klimatu se netýká DPD samotné, ale i dalších podobných firem spadajících pod největšího evropského balíkového přepravce Geopost se sídlem ve Francii. Své služby nabízí spolu s Českem ve 49 zemích světa.

„ESG strategie, která na ekologii klade velký důraz, pro nás není žádnou překážkou a něčím, co bychom museli řešit na poslední chvíli jenom proto, že to po nás někdo teď požaduje. Fungujeme tak dlouhodobě,“ říká Miloš Malaník, generální ředitel DPD v Česku. Přidal, že se loni firmě podařilo plnit závazky udržitelnosti bez dodatečných nákladů pro zákazníky.

V předstihu před požadavky EU

Problematika udržitelnosti podnikání prolíná celou firmou a podílí se na ní většina jejích oddělení. Mimo „eko specialistky“ jsou to hlavně oddělení HR, marketingu, provozní oddělení, finance, compliance a také management.

„To pro nás představuje nemalou zátěž ve smyslu vytížení zaměstnanců, ulehčuje nám ale, že jsme součástí sítě Geopost, která nám s podklady pomáhá. S nástupem zákonné povinnosti reportovat o těchto věcech se administrativní zátěž pochopitelně zvýší, nicméně obsahově pro nás řada věcí nebude nová,“ dodává k ESG Malaník.

Řadu aktivit společnost už po léta vyvíjí dobrovolně. Například v roce 2012 zavedla uhlíkově neutrální doručování bez dodatečných nákladů pro zákazníky. Některé aktivity přitom pomáhají i jim. „Příkladem je náš carbon calculator, díky kterému zákazníkům poskytujeme reporting uhlíkové stopy při doručování zásilek. Pomáháme jim tak v podstatě s jejich vlastním reportingem – data mohou dále využívat, protože jsou validovaná,“ připomíná ředitel.