Účetní patří v Česku i ve světě k nedostatkovým profesím. Často je to rutinní práce – a to řadu mladých nebaví. Starším pracovníkům naopak nesedí rostoucí množství změn, které je nutí měnit zaběhlý styl práce. Mnoho z nich účtování předčasně opouští. Zakladatelka a ředitelka účetní firmy UOL Účetnictví Jana Jáčová proto neustále přemýšlí, jak profesi zatraktivnit.

Nejspíš správný způsob objevila. V oboru dnes patří k nejaktivnějším postavám na sociálních sítích, vtipnými komentáři popisuje různé kličky nebo daňové chytáky. Třeba i na TikToku, tedy nejoblíbenější síti mezi mladými. „Usilujeme o to, aby se zvedla prestiž účetních v očích veřejnosti. To by mohlo do toho oboru přilákat lidi,“ popisuje Jáčová v podcastu Na vlně podnikání.

Krátké příspěvky na sociálních sítích se podle ní ukázaly jako nejlepší způsob, jak informace o dění v oblasti lidem předávat. „Od začátku jsme psali články, snažili jsme se klienty edukovat. Ale zdálo se mi, že se to moc nedaří. Formát krátkých videí ovšem přináší dobré výsledky. Klienti najednou říkali, že díky našim videím pochopili tohle i tamto,“ říká Jáčová.

Nastoupit můžete. Ale na autobus

Rázná podnikatelka využívá videa i jako lákadlo pro nábor nových pracovníků. Mohou si díky nim udělat představu, co práce v účetní firmě obnáší. Zájemcům, kteří mají nerealistická očekávání, Jáčová nebo její kolega s vtipem odpovídají, že mohou nastoupit – ale tamhle na autobus. „Ze stovky lidí, kteří reagují na náš inzerát, vezmeme jednoho,“ říká. Mnoho z nich odpovídá na nabídky nazdařbůh, řada má o práci jiné představy. Prý se paradoxně hlásí i lidé, kterým vadí rutinní práce.

Přestože mladí podle průzkumů stále více preferují práci z domova, nebo alespoň hybridní model, šéfka UOL Účetnictví vyžaduje, aby zaměstnanci byli na pobočkách. „Pro rutinéry je třeba mít stanovená pravidla a mantinely,“ říká. Navíc během covidu si ověřili, že při práci z domova klesla výkonnost zhruba o 30 procent. Lidé se navíc v kanceláři od sebe učí. „Nabíráme hodně juniorních zaměstnanců nebo lidí po rekvalifikačním kurzu. Kdyby pracovali z domu, trvalo by jejich zaškolení násobně déle, firmu by to stálo víc peněz,“ popisuje Jáčová.