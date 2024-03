Evropa se podle populační prognózy OSN nachází v bodě zlomu a měla by se začít vylidňovat. Podobné je to v Číně. Jiné regiony, zejména pak Afrika, však ještě dlouho populačně porostou. Podle demografa Tomáše Kučery je poměrně velkou hrozbou regionální přelidnění. „Vše zhoršuje dopad klimatických změn. I tam, kde by to za normálních podmínek nebylo populačně tak vyhraněné, mají již dnes proměny klimatu značný vliv na úživnost, a tedy i na relativní přelidnění,“ zdůrazňuje. Dodává, že sucho, nedostatek vody i teploty vyšší než v nedávné minulosti jsou nejvíce vidět v pásu od Středního východu až po Indii. I proto podle něj migrace neklesne, ale spíše vzroste, zejména z rozvojového světa do vyspělých zemí.

Na světě žije už více než osm miliard lidí, kolik jich tu bude koncem století?

Podle prognózy OSN z roku 2022 by na Zemi koncem století mělo být kolem 10,5 miliardy obyvatel, ale může jich být i devět nebo naopak 12 miliard. Vše bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet reprodukce. První, nejpravděpodobnější hodnota vychází z prognostického předpokladu, že do konce století poklesne počet dětí na jednu ženu v celosvětovém průměru ze současných 2,3 na 1,85 dítěte.

Kolik lidí je naše planeta schopná uživit?

Osobně se domnívám, že daleko víc, než kolik jich tu zatím žije, a i podstatně víc, než kolik by jich tu koncem tohoto století teoreticky mohlo být. Tím nemyslím nějaká procenta, ale násobně víc.

Přibývá jich stále rychleji, nebo se populační růst zpomaluje?

Relativní populační růst dosáhl vrcholu v 60. letech minulého století, kdy počet lidí na světě přibýval ročně zhruba dvouprocentním tempem oproti současným 0,8 až 0,9 procenta. Absolutní přírůstek byl však největší teprve nedávno – mezi lety 1986 a 1990 a opět na počátku minulého desetiletí. Tehdy se rodilo přes 140 milionů dětí ročně, což po odečtení zemřelých představovalo přírůstek kolem 90 milionů obyvatel.

Před pár lety jste uvedl, že problém není celkový počet obyvatel, spíše jejich regionální rozložení. Platí varování i dnes?

Dokonce se dá říct, že regionální přelidnění je stále větší problém. Nejde pouze o samotnou koncentraci obyvatel v některých ohromných městských aglomeracích v rozvojovém světě nebo i v celých státech, jako je například Bangladéš či některé africké země. Vše zhoršuje dopad klimatických změn, které jsou zcela zjevné. I tam, kde by to za normálních podmínek nebylo populačně tak vyhraněné, mají již dnes proměny klimatu značný vliv na úživnost, a tedy i na relativní přelidnění. Nejostřeji je sucho, nedostatek vody a vůbec teploty vyšší než v nedávné minulosti vidět v pásu od Středního východu až po Indii.

Jak je na tom populace v Evropě?

Podle demografů OSN se Evropa nachází v bodě zlomu. Až doposud populačně rostla, nyní by se však měla začít vylidňovat. Podle mě však tyto prognózy podceňují vliv migrace. Ve druhé polovině minulého desetiletí, na vrcholu migrační krize, starý kontinent získával migrací kolem půldruhého milionu lidí ročně. Do budoucna výzkumníci OSN očekávají zhruba poloviční migrační zisky. Vzhledem ke klimatickým změnám po celém světě a skutečnosti, že lidé v přelidněných zemích mají stále lepší informace o tom, jak a kam je možné přesídlit, mi odhad OSN přijde příliš nízký.