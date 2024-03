Patří k nejostřílenějším bankéřům v Česku. Se zkušenostmi z vrcholných pozic v PPF, Komerční bance či největší rumunské bance BCR přišel před necelými devíti lety řídit jeden z největších domácích finančních domů Moneta Money Bank. Tomáš Spurný je považován za enfant terrible tohoto trhu: tvrdě prosazuje svůj pohled na věc. Například jeho banka jako první končí spolupráci s finančními zprostředkovateli a hypotéky bude nabízet sama. „Vypověděli jsme smlouvy zprostředkovatelům, kteří pro nás distribuovali nejen hypotéky, ale i další produkty,“ potvrzuje. V rozhovoru hodnotí kladně stabilitu českého bankovního trhu, vyvrací teorii, že banky platí malé daně, protože státu nevyšla takzvaná windfall tax. A vysvětluje, že by se nebránil ani třetímu pokusu o spojení s PPF a zároveň, že Moneta nechystá akvizici nějakého menšího finančního ústavu.

Jak dlouho podle vás vydrží, že úroky u hypoték budou nižší než na spořicích účtech?

Myslím, že to nebude trvat déle než tři měsíce. Předpokládám na základě posledních dvou jednání bankovní rady ČNB, že výše základní úrokové sazby půjde rychle dolů. A banky, ať chtějí či ne, budou návazně na to sazby na depozitech snižovat.

Čekáte, že se sazby u hypoték dostanou na tři procenta, aby se hypoteční trh opět rozhýbal?

Pokud se naplní předpoklady trhu ohledně úrokových měr, na konci tohoto roku se sazby u hypoték ukotví někde kolem čtyř procent. Netroufám si ale odhadovat, co se bude dít v roce 2025 a zda ta úroveň klesne ke třem.

Moneta se koncem ledna rozhodla skončit se zprostředkovateli hypoték a bude úvěry poskytovat sama, online a přes svoji distribuční síť. Proč? Ve všech bankách dělají většinu objemů právě zprostředkovatelské sítě třetích stran.

Strategie je co nejvíc využít naši digitální platformu pro distribuci hypoték – Hypotéka.cz. Už dnes tvoří asi třetinu naší produkce. Tato strategie se opírá o základ nabídnout klientům co nejkonkurenceschopnější úrokovou míru a na druhou stranu generovat co nejnižší provozní náklady. Nejsou pro nás důležité ohromné objemy, ale to, aby produktová linie hypoték fungovala jak z hlediska ziskovosti Monety, tak z hlediska ceny klienta. Takže jsme vypověděli smlouvy všem zprostředkovatelům, kteří pro nás distribuovali nejen hypotéky, ale i další produkty.

O kolik to sníží cenu hypotéky?

Až o půl procentního bodu. To dokládá rozhodnutí z prosince 2023, kdy jsme naši sazbu u hypoték snížili na 4,49 procenta, takže byla hluboko pod sazbami, které v té době nabízeli konkurenti. Tady se s nadsázkou snažíme replikovat nízkonákladovou strategii Ryanairu. Budeme dodávat velmi levnou konkurenceschopnou hypotéku, nicméně cokoliv, co bude extra, bude taky něco stát.

Nedávno jste řekl, že vidíte, jak lidé začínají mít problémy se splácením úvěrů. Co přesně vám data říkají?

Pozorujeme, že částka po splatnosti, kterou máme v portfoliu úvěrů v pochybení, se zvýšila zhruba o 10 procent oproti plovoucímu 52týdennímu průměru. Jedná se o případy, které jsou po splatnosti 30 až 60 dnů. Když se zároveň podíváme na míru uzdravení a schopnost znovu začít splácet, je naopak o něco nižší než v posledních třech letech. Což znamená, že tu máme větší počet lidí, kteří jsou v nesnázích. Je zajímavé, že problémy se splácením jsou i u hypotečních úvěrů, což je úkaz, který jsme v předchozích letech neviděli. Na druhou stranu, jedná se stále o marginální záležitost, která neohrožuje stabilitu ani naši, ani trhu. Je ale vidět, že inflace zásadním způsobem dopadla na rozpočty některých domácností.