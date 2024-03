Bývaly časy, kdy polovodičovému průmyslu kralovala Evropa. Během posledních třiceti let se však výroba nejmodernějších čipů přesunula do Asie, především na Tchaj‑wan a do Jižní Koreje. Během pandemie covidu propukla čipová krize a celý svět si uvědomil, že průmysl 21. století se bez těchto miniaturních součástek stěží obejde. Jsou všude: nejen v mobilech, počítačích či datových centrech. Nevyjedou bez nich auta, vlaky ani lodě, nespustí se zdravotnické vybavení ani zbraňové systémy. A také pohánějí umělou inteligenci.

Evropská unie nyní spotřebovává zhruba 20 procent globální produkce čipů, sama však produkuje jen necelých deset procent. Ráda by to změnila, aby do budoucna nezůstala na suchu. Svět se stále silněji uzavírá do ekonomických bloků a nedá se vyloučit, že na vývoz nejmodernějších čipů uvalí jednou embargo i spřátelené země. Snahou EU proto je, aby se její podíl na světovém trhu do konce dekády zdvojnásobil na 20 procent. Je to příležitost i pro Česko.

„Jsme na prahu polovodičové revoluce a Česko má potenciál stát se v rámci Evropské unie významným hráčem na tomto poli. Ať už jde o výzkum a vývoj, samotnou výrobu čipů či další navazující obory,“ říká Aleš Cáb, viceprezident a ředitel výroby společnosti onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Americká firma s výzkumnými centry a výrobními závody po celém světě tu před více než dvaceti lety koupila pohrobky po bývalém socialistickém národním podniku Tesla.

Finišují práce na podobě Národní polovodičové strategie. Jejím cílem je najít typy čipů, kde má český průmysl největší potenciál.

Dnes se onsemi v Rožnově zaměřuje na čipy založené na karbidu křemíku, které jsou klíčové například v elektromobilitě či obnovitelných zdrojích energie. Oproti běžným křemíkovým čipům dokážou uspořit významné množství elektrické energie, která přes ně prochází. Nyní se tu vyrábí deset milionů čipů denně a firma zvažuje jejich výrobu podstatně rozšířit. Korporace chce investovat dvě miliardy dolarů, tedy 46 miliard korun, a zvažuje tři své stávající lokace: vedle Rožnova jsou ve hře i fabriky v USA a Koreji.

Celosvětové prodeje polovodičů Zvětšit přes celé okno

„V souvislosti s touto investicí podáme v nejbližších týdnech žádost o investiční pobídku,“ říká Cáb. Vládní politici jsou jí nakloněni, teď se bude hrát o její výši. To zřejmě rozhodne i o osudu celé investice. Od ní se přitom bude odvíjet i budoucí podoba polovodičového průmyslu v Česku, rožnovské onsemi v něm patří mezi klíčové subjekty.

Tchaj‑wan střední Evropy

Šéf Českého národního polovodičového klastru Stanislav Černý říká, že vzhledem k překotnému vývoji není na co čekat. „Okénka příležitostí jsou dočasná,“ tvrdí. Jenže vše trvá hodně dlouho. Nejen v Česku, ale i v celé EU. V rámci evropských plánů má například vzniknout společná cloudová platforma pro návrh čipů či pilotní linky pro testování a ověřování polovodičových technologií a designu systémů.

EU už sice vypsala dotační výzvy na první čtyři takové linky, ale vše začne fungovat nejdříve v roce 2026. „V závodě s USA či Čínou je časový faktor kritický,“ říká Černý. Pilotní linky by přitom mohly podnítit rozvoj takzvaných fabless firem, které se zaměřují pouze na návrh čipů bez vlastní výroby. Černý ovšem upozorňuje i na problematické hodnocení projektů v EU i v Česku.