Z evropských snah o zvýšení soběstačnosti ve výrobě polovodičů bude značně těžit i Česká republika. Podobně jako před lety při sázce na automobilový průmysl pomůže zemi výhodná geografická poloha, dlouholetá tradice i kvalifikovaní odborníci, říká vedoucí Ústavu mikroelektroniky na VUT v Brně Jiří Háze. Další výrazný impulz může podle jeho slov přijít díky možné investici americké společnosti onsemi, která plánuje významně rozšířit výrobu čipů v Rožnově pod Radhoštěm. „Ekonomický efekt této investice by byl výrazně vyšší, než když Volkswagen koupil Škodu Auto. Kolem takové investice by velmi rychle vznikl i subdodavatelský řetězec firem,“ říká Háze.

Je možné, aby Západ někdy dosáhl čipové soběstačnosti?

Není to vyloučeno. Mnohé evropské země i Spojené státy vynakládají tímto směrem obrovské úsilí, dávají na to hodně peněz, nadnárodní hráči chystají v Evropě výstavbu nových fabrik či rozšiřování výroby polovodičů. Zkomplikovat to mohou dvě základní věci: nedostatek lidí, to je celosvětový problém, a vedle toho závislost na dovozu potřebných surovin zejména z Asie. Je mezi nimi řada rizikových zemí, které mohou kdykoliv říci, že suroviny potřebují pro svůj průmysl, a nic nevyvezou. Nemusí jít jen o samotnou těžbu, ale také o zpracování. Velcí hráči se nicméně snaží zajistit si potřebné materiály v rámci Evropy, případně ze Spojených států. Některým se to podařilo, jiní jsou v tom více či méně úspěšní. Problém zůstává u prvků jako indium, gallium či hafnium, to jsou materiály, které se využívají například v optoelektronice a fotonice. Na nich z velké části sedí Čína.

Loni v létě ministr průmyslu Jozef Síkela prohlásil, že Česká republika má šanci se v rámci Evropy stát čipovou velmocí. Je to reálné?

V kontextu Evropy to možné je. Máme výhodu v geografické poloze, podařilo se nám navázat dobré vztahy s Tchaj‑wanem, který je ve výrobě čipů světovou jedničkou. A přestože největší světový výrobce polovodičů TSMC umístí svou novou fabriku do Drážďan, bude to velká příležitost pro Českou republiku – a obzvlášť pro Ústecký či Liberecký kraj. Mohou se tam třeba usadit nějaké tchajwanské firmy, které se zapojí do subdodavatelských řetězců. Je zcela zásadní, aby se uskutečnila plánovaná investice amerického výrobce čipů onsemi do rozšíření výroby v závodě v Rožnově ve výši dvou miliard dolarů (v přepočtu zhruba 46 miliard korun). Vláda nyní řeší výši finanční pobídky – a nedává smysl, aby na to nekývli. Ekonomický efekt této investice by byl výrazně vyšší, než když Volkswagen koupil Škodu Auto.

Podíl EU na celosvětové výrobě čipů určitě stoupne. Je otázka, zda až na plánovaných 20 procent do roku 2030.

Jak rychle by se pobídka vrátila a v čem by to tedy pro stát bylo výhodné?

Okolní země jsou v pobídkách velmi štědré, Německo dává skoro 50 procent celkové investice, Polsko také vyšší desítky procent. Pokud by státní pobídka pro onsemi dosáhla až 20 procent investice, vrátí se to státu na daních a dalších platbách do tří let. To není ani jedno funkční období vlády. Následně by to generovalo každý rok nějakých sedm až osm miliard korun. Právě tato investice by napomohla tomu, aby se Česko stalo v rámci Evropy čipovou velmocí.

Dá se tedy říci, že uskutečnění investice onsemi je pro budoucnost českého polovodičového průmyslu zcela zásadní?

Rožnovský závod by byl unikát. Stal by se jedinou fabrikou na světě, která by měla ucelený řetězec od materiálové výroby přes design a výrobu čipů až po zapouzdření a distribuci k zákazníkům. Už dnes se tu vyrábí hodně čipů, ale s investicí by jejich počet ještě stoupl. V onsemi se nyní vyrobí deset milionů čipů denně. Ročně je to tedy přes tři a půl miliardy. Investice má toto číslo posunout ještě o dva řády výš, roční výroba by se pohybovala ve stovkách miliard čipů. Kolem takové investice by velmi rychle vznikl i subdodavatelský řetězec firem. Je tu i propojení s automobilovým průmyslem – čipy od onsemi mají odebírat automobilky koncernu Volkswagen včetně Škody Auto.