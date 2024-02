Globální obchod se znovu zadrhává. A nejde jen o útoky jemenských rebelů, kvůli nimž musí lodě volit delší a dražší cestu kolem Afriky. Obchodní válka mezi Čínou a USA dopadá i na evropské podniky. Hlavní poradce dánského svazu průmyslu Peter Bay Kirkegaard říká, že Čína je pro Evropu stále velmi důležitá. Jako velký trh i jako hráč v boji proti změnám klimatu. Je však třeba hledat vyvážený přístup, Evropa by se neměla podvolit nekalé konkurenci ze strany státem podporovaných čínských společností.

„Pokud jde o obchodní válku mezi Čínou a USA, si­tuace se ještě vyostří. Globální dodavatelské řetězce jsou však dnes natolik provázané, že je nemožné a nežádoucí snažit se Čínu z nich vyřadit,“ říká Kirkegaard. V rozhovoru rozebírá, co bude pro evropské podniky znamenat uhlíkové clo a proč je Dánsko nejkonkurenčnější ekonomikou světa.

Opakované útoky jemenských povstalců Húsíů na lodě mířící do Rudého moře nutí firmy volit cestu kolem Afriky. Jaký bude dlouhodobý dopad na globální obchod?

Aktuální prognóza OECD předpokládá dlouhodobý růst světové ekonomiky, současně však varuje, že podobné události z něj mohou ubírat po desetinách procentních bodů. Húsíové ukázali, že s levnými a relativně jednoduchými raketami a drony lze dosáhnout významného globálního dopadu. Do budoucna se jejich postupem mohou inspirovat i další podobné skupiny po celém světě.

Kde to hrozí?

Může to být problém všude, kde vedou lodní linky blízko pobřeží. Například v Malackém průlivu mezi Malajským poloostrovem a Sumatrou, který je jednou z nejdůležitějších dopravních tepen na světě. Stát se to může třeba i v Egyptě, některé beduínské kmeny usilují o poškození jeho ekonomiky. Všechna podobná narušení dopravních cest námořní přepravu prodražují, náklady však naštěstí nerostou tak vysoko jako během pandemie covidu.

Čím to je?

Ve srovnání s obdobím covidu je nyní dostatek globální přepravní kapacity. Covid ukázal, že jakákoliv narušení dodavatelských řetězců umí rychle uzavřít továrnu, suroviny se zaseknou po cestě. Firmy tehdy začaly lépe plánovat, nechávaly si ve skladech větší zásoby. Je zajímavé sledovat, jak rychle se odnaučily postupy, které si během covidu osvojily. Vrátily se k plánování metodou just‑in‑time, „právě včas“. Drží minimální zásoby. I menší narušení dodavatelských řetězců působí velké komplikace.

Velkým napětím v globálním obchodě jsou třenice mezi Čínou a USA. Amerika bojuje se ztrátou svého postavení na úkor Číny.

Bude napříště výhodnější držet raději větší zásoby?

Co je správné pro jeden podnik, nemusí být nutně správné pro jiný. Just‑in‑time je pro firmy stále atraktivní. Vědí, že držet větší zásoby je bude stát mnohem víc. Náhradní díly, komponenty navíc mohou zastarat, což zhorší jejich konkurenční postavení. S narušením dodavatelského řetězce se firmy setkávaly i před covidem, ale v současném světě jsou tato rizika mnohem výraznější.

Jsou nyní v globálním obchodě ještě nějaká další rizika?

Jedním z velkých napětí v globálním obchodě jsou třenice mezi Čínou a Spojenými státy. USA bojují se ztrátou svého postavení ve světové ekonomice na úkor Číny. Barack Obama se snažil zapojit asijský region do užší spolupráce prostřednictvím Transpacifického partnerství a tím chtěl Čínu izolovat. Záměr však z vnitropolitických důvodů neuspěl. Donald Trump ve snaze o izolaci Číny pokračoval, jen jinými prostředky. Zvyšoval cla a regulaci vůči čínskému dovozu. V obchodní válce pokračuje i Joe Biden. Když přiletíte do Washingtonu a bavíte se s americkými politiky a úředníky, chtějí mluvit především o Číně.

Bude se obchodní válka mezi USA a Čínou ještě stupňovat?

Očekávám, že situace bude ještě napjatější. Globální dodavatelské řetězce jsou však dnes natolik provázané, že je nemožné a nežádoucí snažit se Čínu z nich vyřadit. Jednou z výhod globalizace je to, že se každý specializuje na to, v čem je dobrý. Nemá smysl, aby se v každé zemi či regionu snažili vyrábět všechno sami. V Evropě bychom například chtěli podstatně zvýšit výrobu mikročipů. I kdyby se nám nakonec podařilo překonat všechny související problémy, bude to na úkor jiných věcí, ve kterých jsme dobří. Jen je třeba se naučit pracovat s riziky, která globalizace přináší.