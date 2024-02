Evropa a Spojené státy zažívají v posledních letech doslova epidemii duševních chorob. Česko není výjimkou. Podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví trpěl nějakou takovou chorobou v roce 2022 každý čtvrtý obyvatel naší země. Přičemž velká část z nich se nijak neléčí. To je špatné nejen z hlediska veřejného zdraví, ale škodí to také ekonomice.

Vyčíslit náklady duševních chorob se rozhodli před pěti lety v americkém státě Indiana, kde v té době žilo zhruba 400 tisíc lidí s neléčeným duševním onemocněním. Jak výzkumníci zjistili, zanedbání péče u části z nich stálo jen v roce 2019 Indianu zhruba 4,2 miliardy dolarů. Pro lepší pochopení je třeba uvést, že hlavní zemědělské odvětví tohoto amerického státu, tedy pěstování kukuřice, vygeneruje ročně „pouze“ 3,3 miliardy dolarů.

Podle ještě starší studie z roku 2008 stojí neléčené duševní nemoci celé Spojené státy každoročně nejméně 193 miliard dolarů. Většina z této částky pochází z předčasných úmrtí neléčených lidí. Tím pádem méně obyvatel země pracuje, platí daně a přispívá k růstu ekonomiky.

Převádět tak citlivou věc, jakou jsou duševní poruchy, na peníze, se někomu možná může zdát hloupé a omezené. Nemyslím si to, teprve když si uvědomíme obrovské náklady spjaté s nějakým fenoménem, začneme se mu konečně patřičně věnovat a investovat do něj potřebné peníze. Mnohé soukromé společnosti v Česku už ostatně vycítily, že chátrající duševní zdraví je i zajímavá podnikatelská příležitost, a pustily se do boje s epidemií těchto nebezpečných chorob. Příběhy těchto firem přinášíme na následujících stránkách.

Přeji pěkné čtení.