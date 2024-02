Evropský autoprůmysl hledá cesty, jak nejlépe zvládnout nástup vozů na elektřinu a odpovědět na příchod nových značek, ať už jde o americkou Teslu, nebo ty čínské. Mezi lidmi sílí nejistota, co automobily čeká. V roce 2035 se mají přestat vyrábět a prodávat nové vozy se spalovacím motorem a zpřísňují se pravidla pro jejich provoz a vývoj. Na druhé straně byl původní přísný návrh emisní normy Euro 7 tlakem zástupců autoprůmyslu zmírněn. Přispěli k tomu i čeští politici.

Za této situace dostávají tradiční evropští výrobci na frak, a to i na českém trhu. Japonská Toyota i korejská Kia se loni v nových registracích dotáhly těsně za dlouhodobě vedoucí trojici Škoda, Volkswagen, Hyundai. Přeskočily značky jako Renault, Peugeot či Opel. Ještě v roce 2017 přitom obě asijské značky uzavíraly první desítku podle prodejů. Představitelé obou značek mají ambice zamířit v žebříčku ještě výš. „V rámci evropského srovnání je pátá příčka velký úspěch, Kia byla loni průměrně v Evropě kolem devátého místa. Ale máme ambice se ve středně‑ až dlouhodobém horizontu posunout na čtvrté či třetí místo v Česku,“ říká šéf zdejšího zastoupení automobilky Arnošt Barna. Napomoci tomu má další investice do továrny v Žilině, kde by se za pár let měly spolu se současnými modely vyrábět i dva modely bateriových elektromobilů.

Skončí po roce 2035 v Evropě opravdu výroba vozů se spalovacím motorem, nebo se daný termín ještě posune?

Domnívám se, že skutečně směřujeme k čisté mobilitě a pravděpodobně to nastane opravdu v roce 2035. Syntetická paliva mohou hrát určitou roli, ale bude to jen malá část trhu. Nově registrovaných vozů, které je budou používat, bude poměrně málo. Čekám, že po roce 2035 převládne bateriová elektromobilita. A postupně se prosadí i vodíková.

Ustojí to evropský autoprůmysl, nebo padne před konkurencí z Východu?

Nerad bych komentoval naše konkrétní konkurenty nebo se vyjadřoval k životaschopnosti našich rivalů na trhu. Nicméně asijské automobilky pronikají do Evropy již třicet let. Naše značka postavila výrobní závod v Žilině a od roku 2006 vyrábí vozy designované a konstruované pro Evropu. Z výzkumů mezi zákazníky víme, že image značky se během té doby posunula významně nahoru. Příchod dalších, především elektrifikovaných značek z USA a z Číny pochopitelně mapu evropského trhu překreslí. Vyšší konkurence znamená širší možnosti pro zákazníky. Jestli přežijí všichni výrobci, jestli přežije evropský autoprůmysl jako celek, to se neodvažuji odhadovat, ale asijští výrobci budou zcela jistě hrát v evropském prostoru čím dál větší roli.

Může vyšší konkurence elektromobily zlevnit?

Vidíme několik trendů. Tempo elektrifikace automobilů v Evropě se zrychluje, což vede ke zvyšování průměrné ceny prodaných vozů. Elektromobily jsou nyní dražší, postupně však začnou pronikat i do nižších segmentů. Zároveň vyšší nároky na emise a bezpečnost spalovacích vozů zvyšují jejich ceny. Obě cenové hladiny se časem protnou. Dá se předpokládat, že elektromobily budou dostupnější. Bude se jich vyrábět více, takže výrobci dosáhnou úspor z množství. A také se stabilizují toky dílů a surovin.

Kdy dojde k onomu obratu? Kdy se ty křivky protnou?