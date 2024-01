Ačkoliv je Jaroslavu Borovičkovi teprve 45 let, patří k nejvýznamnějším českým makroekonomům. Svědčí o tom jak jeho vědecká práce, tak i skutečnost, že již řadu let vyučuje na New York University, jež v oboru ekonomie patří mezi absolutní světovou špičku. V rozhovoru pro Ekonom jsme si povídali například o tom, proč „blbá nálada“ domácností může dále prohlubovat recese, v čem české vlády i ČNB udělaly v nedávné minulosti největší ekonomické chyby nebo proč a jak naší zemi škodí, že se tu ekonomie jako skutečná věda na vysokých školách vyučuje jen velmi málo. Odrazem toho je prý i disertační práce guvernéra ČNB Aleše Michla, která by podle Borovičky v rámci kvalitního doktorandského programu nikdy neměla vzniknout.

Mnohé ekonomické teorie předpokládají, že se lidé rozhodují racionálně, ono to tak ale často není. Vy sám ve své vědecké práci studujete, jak se lidé v podmínkách nejistoty rozhodují a jaké to má dopady na fungování ekonomiky jako celku. K jakým poznatkům jste došel?

Domácnosti systematicky vykazují výchylky od správných očekávání ve směru, který se dá popsat jako pesi­mismus. To znamená, že systematicky odhadují vyšší míru nezaměstnanosti a systematicky predikují vyšší míru inflace. Měřili jsme to sice na amerických datech indexu spotřebitelské důvěry, který dělá Michiganská univerzita, ale ukazuje se, že to tak funguje i v jiných zemích.

Co vás přesně při studiu těchto dat zajímalo?

Jaký je dopad toho, že domácnosti tento svůj pesimismus překlopí i do svého chování. Tedy když se chovají tak, že čekají vyšší inflaci, růst nezaměstnanosti a obecně horší ekonomické podmínky. Dospěli jsme k tomu, že tyto výchylky se ještě více zvětšují v recesích, a my jsme se ptali, jestli tohle pesimistické očekávání může recese prohloubit. A jak jsme zjistili, výchylky v očekávání domácností mohou mít skutečně velký dopad na hospodářský cyklus. Ten dopad se v ekonomice může projevit prostřednictvím několika kanálů.

Jaké jsou ty hlavní?

Jednou z cest je, že domácnosti začnou spořit a přestanou utrácet. Druhý dopad je v tom, že pokud firmy mají podobná očekávání jako domácnosti, což platí třeba u drobných nebo u středních firem, tak při nastavování své cenové politiky prostě zvýší ceny, protože očekávají do budoucna vyšší náklady. Když se tyto kanály zkombinují, tak tu máme znaky stagflace. Jinak řečeno máme ekonomiku, kde rostou ceny, ale neroste hrubý domácí produkt. To je situace, s níž se z hlediska měnové politiky velmi špatně něco dělá. Centrální banka může stimulovat ekonomiku, tím ale dále vyžene ceny vzhůru. Nebo se může snažit snižovat inflaci, což ovšem dále prohloubí recesi.

Čím jsou tahle pesimistická očekávání domácností vyvolána?

Ač je to důležitá otázka, tak v naší práci jsme ji nezkoumali. My je bereme zkrátka jako daný vnější faktor, jehož dopady následně sledujeme. Sice jsme zkoumali v jedné části hypotézu, jestli samotný hospodářský cyklus nevede k tomu, že jsou lidé v recesích pesimističtější. To ale samo o sobě dostatečně nevysvětluje ta negativní očekávání.

Co by za tím tedy mohlo být?

Může to být například chybná komunikace vlády, co se týče její politiky. Mohou to být vnější faktory, například strach z toho, že je válka někde na Ukrajině. Je to něco, co může skutečně přijít zvenku. Konkrétně v Česku je možným vysvětlením současného stavu způsob, jakým vláda komunikuje svoje konsolidační balíčky nebo jakým způsobem třeba soukromý sektor nebo domácnosti začaly vnímat problémy týkající se komunikace měnové politiky ze strany centrální banky. Jen chci upozornit, že v tomto ohledu není Česko rozhodně jedinečné. Když se podíváte na jiné země, tak i tam je veřejná diskuse velmi podobná, a proto nelze Česko vnímat jako nějaký izolovaný ostrov.

Inflace, nebo recese

Formovali jste ve svém výzkumu nějaká opatření, jak s tou „blbou náladou“ naložit a změnit ta očekávání, aby se neprohlubovaly krize?

Tomu jsme se nevěnovali záměrně. V okamžiku, kdy se začneme zabývat tím, jak by měla vypadat optimální měnová politika, tak alespoň pro akademiky vyvstává celá řada otázek, a sice co je kritériem optimality hospodářské politiky, když samy domácnosti nemají správná očekávání. Bez ohledu na toto kritérium však z analýzy vyplývá, že měnová politika v takové situaci by měla agresivněji reagovat na rizika vyšší inflace vyššími sazbami, protože riziko vyšší inflace se odráží v pesimistických očekáváních a ta dále prohlubují recese a zhoršují ekonomické vyhlídky.