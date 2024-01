Dálnice či železnice se mají v budoucnu ve velké míře stavět s pomocí PPP projektů, tedy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Loni v létě o tom rozhodla vláda. V českých zemích se však nejedná o žádnou novinku. Letos si připomínáme dvousté výročí udělení císařského koncesního privilegia ke stavbě koněspřežné železniční dráhy mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Právě tu lze s trochou nadsázky označit za jeden z prvních PPP projektů na českém území.

Sen o propojení Vltavy a Dunaje

Volba Lince a Českých Budějovic jako prvních míst propojených drahou nebyla náhodná. Šlo o vyvrcholení stovky let trvajících snah o propojení Vltavy a Dunaje a vytvoření rozsáhlé obchodní cesty mezi Černým a Severním mořem. Určité obchodní stezky sice existovaly již v minulosti, ale nebyly uzpůsobeny pro masovou přepravu objemného zboží. Podle Miloše Svobody, autora publikace Začalo to koněspřežkou, bylo již v dobách Karla IV. uvažováno o vytvoření umělého vodního díla, které by oba toky propojilo.

Podobné pokusy se pak objevovaly napříč dějinami, avšak k realizaci plánovaného spojení nikdy nedošlo kvůli technickým nedostatkům, finančním potížím či jiným překážkám, které výstavbě zabránily. Zmínit lze například budovatelské úmysly Albrechta z Valdštejna, které zhatila vojevůdcova nenadálá smrt a následný neklid v zemi.

Snahy o vytvoření umělého spojení, které by umožnilo přepravovat velké náklady mezi oběma toky, se znovu naplno rozhořely ve druhé polovině 18. století, přičemž významnými impulzy bylo vytvoření Schwarzenberského plavebního kanálu, který propojoval Studenou Vltavu s Velkou Mihelou, rakouským přítokem Dunaje, a Františkova plavebního kanálu propojujícího Dunaj s Tisou. Za účelem vytvoření nového vodního díla byla založena Česká hydrotechnická privátní společnost. Jejím vědeckým ředitelem byl jmenován inženýr a matematik František Josef Gerstner, pozdější zakladatel Královského českého stavovského technického učiliště v Praze, předchůdce dnešního ČVUT. Ten měl, jako hlava odborné komise, za pomoci místních šetření vypracovat nový projekt.