Příští rok v politice bude nevyzpytatelný. Na jedné straně může jít o klid před bouří, v němž budou politici všech táborů na volbách do Evropského parlamentu, krajů a do třetiny Senátu testovat své síly a ladit postup na rok 2025. V něm je na programu rozhodující střetnutí o podobu Poslanecké sněmovny a následné sestavování nové vlády.

Jenže to může být úplně jinak. Především pokud začne přibývat demonstrací proti vládě premiéra Petra Fialy. To nelze vyloučit, protože lidé nespokojení s ekonomickou a sociální situací se nepřestávají veřejně ozývat. Objevují se mezi nimi už i obvyklí sympatizanti koalice, například z řad učitelů či lékařů a také zaměstnanci velkých firem.

Vládní strany budou tvrdit, že hospodářské potíže jsou přechodné. A že se právě jejich zásluhou daří stabilizovat veřejné finance, rozbité za předchozího premiéra Andreje Babiše. Opozice naopak bude namítat, že se tak stalo vlivem inflace, s níž současný kabinet nedokázal, či dokonce nechtěl bojovat a připravil tak lidi o peníze. V této podobě známe spor už z letoška a do roku 2024 se přenese.

Neoblíbená ale stabilní

S vládou je nyní podle průzkumů veřejného mínění spokojena jen asi čtvrtina populace. Tedy méně lidí, než kolik strany pětikoalice nasbíraly při volbách v roce 2021 hlasů. Navíc jsou i tito voliči roztrpčeni nad tím, jak kabinet vysvětluje své nepopulární kroky.

Hospodářské těžkosti smetly v Česku pravicové vlády už třikrát. Za Klause, Topolánka a Nečase.

Nejvíc se to týká samotného Fialy, kterému moc nepomáhá, že jde o profesora politologie. To mu usnadňuje roli uhlazovače koaličních konfliktů, takže různorodá vláda zahrnující konzervativce, liberály i progresivisty zůstává nečekaně stabilní. Nijak se mu však nedaří tlumit nařčení ze strany odpůrců, že on ani vláda nerozumí ekonomice a pro její oživení mnoho nedělají. A že se ministři za dlouhého pobytu v opozici zapomněli připravit na obtížné úkoly. Nejde ale jen o to, že by členové vlády a reprezentanti vládních stran měli více a srozumitelněji vystupovat. Podstatné je, že vládní úsporná politika (schválený balíček) řadu lidí, podniků i institucí skutečně bolí a automaticky ubírá politické body. K tomu inflace mnohé připravila o výdělky i úspory a naděje na vzestup mezd je pro rok 2024 malá. Dosavadní recesi má podle ekonomů vystřídat nevýrazný, jen asi jednoprocentní růst ovlivněný nejen chybějící prorůstovou politikou vlády, ale také matným hospodářským výkonem zemí Evropské unie, hlavně Německa. Počítat se dál musí s dopady války na Ukrajině, jejíž konec se jen tak nečeká.

Varování z minulosti

Hospodářské těžkosti, úsporné balíčky, stížnosti na nízké mzdy a nespokojenost se sociálními poměry smetly v novodobé historii pravicové vlády v čele s ODS třikrát. Poprvé kabinet Václava Klause na přelomu let 1997 a 1998, v tomto tisíciletí také vlády Mirka Topolánka a Petra Nečase. Pak pokaždé nastoupily úřednické kabinety a následovaly předčasné volby, v nichž ve dvou ze tří uvedených případů vyhrála opozice.