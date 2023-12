Založit nové podnikání je složitá záležitost sama o sobě. Na začátku je potřeba obejít několik úřadů, vyřešit daně, živnost, notáře a jiné záležitosti. Pak už můžete svobodně podnikat. Nebo ne?

Evropská unie v posledních letech chrlí desítky předpisů ročně, ať už směrnic nebo nařízení, vytváří stovky nových pravidel pro podnikatele. Od ochrany osobních údajů stanovených v GDPR přes regulaci spotřebitelů a zaměstnanců, whistle­blowing až po „nové“ regulace obsahu, sociální odpovědnosti a kybernetické bezpečnosti.

Rok 2024 nebude výjimkou a každý podnikatel musí znát nové právní povinnosti. Co jej tedy čeká?

DSA

Tuto zkratku vyslovují nejčastěji provozovatelé online platforem a tržišť. Skrývá se za ní nařízení EU, které je součástí balíčku opatření pro digitální trh EU. Má za cíl regulovat digitální prostor. Od provozovatelů digitálních služeb požaduje zvýšenou zodpovědnost a ochranu uživatelů před nelegálním obsahem. Postihuje zejména aplikace umožňující ukládání a sdílení uživatelského obsahu. Ty musí implementovat nové mechanismy pro řešení stížností i pravidla pro reklamu a upravit své smluvní podmínky.

P2B

Platform 2 Business je nařízení zaměřené na vztahy mezi online platformami a jejich obchodními uživateli. Jeho cílem je zajistit spravedlivé a transparentní podmínky pro obchodníky, kteří je používají k prodeji svých produktů a služeb. Po provozovatelích platforem se požaduje, aby byly transparentnější ohledně svých podmínek a algoritmů, což vyžaduje úpravy v jejich smluvních podmínkách a postupech.

Evropská komise chrlí desítky směrnic a nařízení ročně. Podnikatelé musí vynaložit spoustu úsilí, aby se v nich orientovali.

NIS2

Nová pravidla kybernetické bezpečnosti by měla být převedena do zákona koncem roku 2024 a následně budou mít povinné firmy jeden rok na jejich implementaci. Složitost a komplexnost celé regulace po podnikateli vyžaduje, aby alespoň vyhodnotil, zda se na něj budou nová pravidla vztahovat. Pokud spadne do některého z režimů (vyšších nebo nižších povinností), čeká ho finančně i časově náročná implementace.

DORA

Specifická oblast kybernetické bezpečnosti v oblasti finančního sektoru. Velmi zjednodušeně se dá DORA označit za přísnější NIS2. Zejména proto, že se jedná o nařízení, tudíž musí finanční společnosti do začátku roku 2025 implementovat všechna opatření a nemusí čekat na žádný národní zákon.

CSDR a ESG reporting

Evropská regulace přináší podnikatelům nové povinnosti ve vykazování toho, jak se starají o životní prostředí a zaměstnance. Regulace na firmy přenese povinnost podávat zprávy o udržitelném podnikání. Do českého právního řádu se promítne v zákoně o účetnictví. U firem do 250 zaměstnanců povinnost reportovat vznikne až od roku 2026.

Pravidla pro gender pay gap

Zajistit spravedlivé odměňování a omezit mzdové nerovnosti mezi ženami a muži chce EU pravidly, v nichž budou zaměstnavatelé muset informovat zaměstnance o rozdílech v odměňování, zveřejnit informace o mzdách (právě i vůči zaměstnancům). Zároveň regulace upravuje pravidla pro spolupráci s odborovými organizacemi.

Je současný stav udržitelný?

Každý má právo na svobodnou volbu povolání, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Zároveň by žádná z regulací neměla svobodnému podnikání bránit. Pro firmy však současný trend znamená neustále monitorovat novinky v legislativě.

Bohužel tato situace vede k tomu, že společnosti vynakládají peníze na hlídání předpisů a implementaci povinností, které mnohdy nemají žádný skutečný dopad na jejich podnikání. Evropská unie vytváří prostředí, v němž se upřednostňuje investice do těchto povinností před větším cílením na inovace.

Samozřejmě mnohé z regulací jsou potřeba. Řízeně by se však měly vybrat jen pro některé oblasti. Ať po nás nepřijde potopa.