Chcete důstojný důchod? Investujte! Nejen ale do finančních aktiv, investujte také do svého zdraví. Bude to nejnávratnější investice vašeho života, získáte jí totiž čas. A ten je, jak známo, cennější než peníze.

Dnešní čtyřicátníci mají jednu jistotu – budou pracovat déle než jejich starší spoluobčané. Lidé narození po roce 1981 mají odcházet do penze až po dovršení 67 let. Vyplývá to z důvodové zprávy k novele zákona o důchodovém pojištění z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, které chce navázat věk odchodu do důchodu na naději dožití.

V tomto čísle Ekonomu se zabýváme tím, co by Češi měli dělat, aby do penze šli s finanční rezervou, která jim umožní důstojně žít. Důstojný život, to ale neznamená jen dost peněz, znamená to také dost zdraví, abyste si peníze vůbec mohli užít. A právě se svým zdravotním stavem jsou Češky a Češi dost na štíru. Jak ukazují data Eurostatu z roku 2020, délka života ve zdraví je v Česku jen 60,9 roku. Jinak řečeno, posledních 14,4 roku života stráví Češi sužováni nějakou nemocí.

Hlavní důvody tohoto stavu opakují lékaři stále dokola: alkohol, cigarety a špatný životní styl. Příklad bychom si mohli vzít třeba ze Švédů, jejichž délka života ve zdraví byla před čtyřmi lety 72,8 roku a délka života v nemoci nedosahovala ani osmi let. Čím to je? Pijí a kouří výrazně méně než my, a zatímco v Česku pravidelně sportuje sotva čtvrtina populace, ve Švédsku více než polovina všech lidí.

Típněte tu cigaretu, odložte pivo a jděte radši na dlouhou procházku. Koupíte si tím pravděpodobně pár let zdravého života navíc. A ještě ušetříte.

Přeji pěkné čtení.