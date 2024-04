Města a obce v Česku zařazují „bytovou zpátečku“. Po letech privatizací a zmenšování městských bytových fondů většina z nich plánuje opak: novou výstavbu obecního dostupného bydlení. K zásadnímu obratu v bytové politice samosprávy donutila krize posledních let. Pro střední třídu není dosažitelné vlastní bydlení, a co hůř, prudké zdražování činží dostává do problémů také lidi žijící v nájmech.

Zhruba 144 tisíc státních a obecních bytů, které municipality pronajímají, tak nejenže nestačí pro ubytování sociálně slabých. Problém utáhnout náklady na bydlení mají i lidé pracující v profesích pro města nepostradatelných. Tedy třeba učitelé, zdravotníci, hasiči nebo policisté. Jen v Praze jich přitom pracuje na 100 tisíc. Právě oni mají být jednou z cílových skupin nových městských bytů.

Podle průzkumu, který si loni na konci roku nechalo vypracovat ministerstvo pro místní rozvoj, považuje svůj obecní bytový fond za nedostačující sedm z deseti obcí v Česku. Zhruba stejná část proto chce nové byty stavět, případně skupovat z trhu ty už existující. K podobným zjištěním došel i týdeník Ekonom, který oslovil s dotazem krajská města. Více bytů ve správě, které by mohla nabídnout potřebným, chtějí prakticky všechna. Rozdíl je jen v cestě, jak k rozsáhlejšímu bytovému fondu dojít a kde na novou výstavbu nebo nákup bytů na realitním trhu vzít peníze.

Osm tisíc bytů za deset let

Nejambicióznější plány má hlavní město. Pražský magistrát v rámci své strategie budování obecního bytového fondu před třemi lety založil dokonce vlastního developera. Do vínku nově vzniklé Pražské developerské společnosti (PDS) pak svěřil desítky hektarů obecních pozemků s jasným zadáním: zhodnotit je novou výstavbou.

Pozemkové portfolio PDS dnes čítá na 80 hektarů parcel různých velikostí a v různých lokalitách po celé metropoli v hodnotě přes sedm miliard. Podle odhadů by na nich v příštích deseti letech mohlo vzniknout až osm tisíc nových bytů určených právě pro vybrané skupiny zaměstnanců nebo sociálně ohrožené. Dostupnost bydlení pro široké masy ovšem tato výstavba nijak dramaticky nezlepší – pro srovnání, jen loni dokončili soukromí developeři v Praze téměř 5,6 tisíce bytů.

Po období privatizace bytů se města dostala do fáze nové výstavby. Dostupné bydlení plánuje stavět 70 procent z nich.

Po třech letech „oťukávání“, ujasňování strategie a přípravných prací se zdá, že už v příštím roce by mohla začít výstavba naostro. „U projektu Jalový Dvůr bychom měli mít stavební povolení v řádu několika měsíců,“ konstatuje ředitel PDS Petr Urbánek.

Podle Urbánka je Jalový Dvůr testovacím projektem, na němž si PDS problematiku „osahá“. Následovat pak budou podstatně větší akce. Ještě do začátku léta chce PDS například požádat o územní rozhodnutí u několikaetapového projektu v Dolních Počernicích. V první fázi tu má vzniknout 270 bytů, v druhé dalších 550 jednotek.