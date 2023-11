Umělá inteligence typu ChatGPT i zkušenosti z koronavirové pandemie přivedly do vztahů mezi firmami a jejich zaměstnanci naplno digitalizaci. Mnohdy i nad rámec toho, co umožňuje zákon. „Právo vždycky kulhalo a bude kulhat za vývojem společnosti. Málokdy se stává, že by dokázalo nastavit trend,“ upozornil v podcastu Change Makers advokát Taylor Wessing Pavel Juřička. Doběhnout digitální realitu se pokouší podzimní novela zákoníku práce. Otvírá například cestu k elektronickému podepisování dohod a smluv. I po ní ale zůstává řada bílých míst, a to například u jednostranných jednání typu výpověď z práce. Zákony také zatím zcela ignorují experimenty zaměstnanců s už zmíněnou umělou inteligencí. Limity jejího využití si tak musí každá firma nastavit po svém. „Dokážu si představit, že zaměstnancům, kteří pracují s citlivými informacemi, kde by riziko z případného úniku dat bylo velké, mohlo by položit celou společnost, by se využití umělé inteligence úplně zakázalo,“ říká Juřička. Jde přitom o důležitou věc. Umělá inteligence se totiž na zadaných informacích a datech učí, nejde tak jasně říci, kdy důvěrné informace z jedné firmy použije ve výstupu pro někoho jiného.

