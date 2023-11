Na Císařském ostrově v severní části Prahy stojí už od 60. let minulého století ústřední čistírna. Ze zařízení, které zpracovává takřka všechnu odpadní vodu z území hlavního města, se postupně stává také významný energetický zdroj. Při čištění vody spotřebované a znečištěné zejména člověkem vznikají kaly a z nich surový bioplyn. Ten se v kogeneračních jednotkách využívá k výrobě elektřiny a tepla.

Od léta tu využívají bioplyn i dalším způsobem: na ostrově přistavěli speciální zařízení, které z něj odstraní nežádoucí příměsi, a vznikne takřka čistý biometan. Je ekologičtější alternativou zemního plynu, má stejné vlastnosti.

Projekt se v Pražské vodohospodářské společnosti začal rodit před pár lety v debatách nad tím, jak zpracovat nevyužité přebytky bioplynu. „Vznikl nápad na čistění bioplynu a výrobu biometanu. Původně jsme ho chtěli ‚stáčet‘ přímo do aut na stlačený zemní plyn CNG, která provozují městské firmy,“ říká ředitel divize strategických investic v Pražské vodohospodářské společnosti Jiří Rosický. To by však znamenalo, že by tato auta z celé Prahy musela zajíždět kvůli natankování paliva na Císařský ostrov.

Nakonec se vodohospodáři dohodli s pražskými plynaři, postavili několik stovek metrů dlouhé potrubí a vyrobený biometan vtláčejí do střednětlakého plynovodu. V něm se promíchá s běžným zemním plynem a auta si ho mohou načerpat u kterékoliv plničky na CNG.

Investice za 66 milionů korun umožní vyrobit přes 1,2 milionu metrů krychlových biometanu za rok, což postačí na roční provoz osmi desítek popelářských aut. V čistírně ovšem počítají se zvýšením produkce, v ideálním případě až na desetinásobek.

Výroba bioplynu a biometanu v Evropě (v terawatthodinách) Zvětšit přes celé okno

„Proti bioplynkám, které využívají zemědělské produkty nebo bioodpad, máme velkou výhodu. Základní technologii máme jako součást procesu, máme velké objemy čistírenských kalů, z nichž se bioplyn získává,“ říká Rosický.