V listopadu to bude rok, kdy nastala revoluce v oblasti využití umělé inteligence. Nejprve se veřejnost mohla seznámit s možností vytvářet obrázky pomocí nástrojů, jako je Dall E a či Midjourney, za pár týdnů pak společnost OpenAI uvolnila pro veřejné využití svůj ChatGPT. Ne že by tu umělá inteligence nebyla dřív k dispozici, firmy ji například využívaly v podobě zákaznických chatbotů. Nástup ChatGPT však umožnil, že si ji mohl vyzkoušet každý s připojením k internetu. To způsobilo ještě rychlejší nasazení ve firmách. „Poslední průzkumy hovoří o tom, že nějaký nástroj umělé inteligence využívá přibližně 40 procent firem, dalších 35 procent se k tomu v blízké době chystá,“ říká Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence.

Umělá inteligence pro každého

Nástup umělé inteligence do praxe je jednou z největších společenských změn za posledních několik desetiletí. „Strojové učení a umělá inteligence jsou revolucí, která zasahuje do celého světa. Jsme stále na začátku a efekt bude významně dalekosáhlejší – podle mého názoru srovnatelný s dostupností PC pro běžné uživatele,“ říká Jan Kaltoun, technologický ředitel společnosti tuzemské vývojářské společnosti STRV.

Například ze studie společnosti PwC vyplývá, že umělá inteligence by měla zvýšit světový HDP do roku 2030 o 14 procent, v některých zemích, jako třeba v Číně, pak až o 26 procent.

ChatGPT v Česku Zvětšit přes celé okno

„S nadsázkou lze říct, že není odvětví, kde by umělá inteligence nebyla. Mnoho firem je ale v jejím využití stále ještě v začátcích a zaměstnanci ji používají spíše jen k ulehčení svých každodenních úkolů, jako je například psaní textů,“ vysvětluje Michal Pěchouček, technický ředitel společnosti Gen (dříve Avast). Podle jeho slov ale umělá inteligence přispívá k efektivitě a konkurenceschopnosti práce, a kdo chce do budoucna přežít, tak se jejímu nasazení nevyhne. „Je namístě se bát, že když firmy nebudou ochotny nasazovat AI, tak nejenže nebudou schopny realizovat profit ze zefektivňování procesů, ale hlavně budou možná vytlačeny z trhu firmami, které AI nasadí,“ říká Pěchouček.