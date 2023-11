S nástupem umělé inteligence se promění i internetové bankovnictví. „Myslím, že bude daleko jednodušší, interaktivnější a konverzační. Když si aplikaci spustíte, jednoduše si s ní začnete povídat nebo psát, podle toho, co budete potřebovat. Nebudete klikat na jednotlivé funkce, ale prostě řeknete, co potřebujete,“ říká Martin Kobza, člen představenstva největší tuzemské banky České spořitelny, který je v ní odpovědný za IT a operations.

Jaká je vaše osobní zkušenost s využitím umělé inteligence?

Naprosto běžně využívám ChatGPT zejména na mobilu. Často, když dostanu nějakou zvídavou otázku, tak mám ve zvyku ji zkonzultovat s AI. Navíc dnes máme ChatGPT zabudovaný i na intranetu České spořitelny pro všechny zaměstnance, takže přístup k AI mám takřka neustálý. Teď jsem s ní psal třeba příspěvek na LinkedIn.

Takže nejste originální?

Snažím se AI zkoušet. Pravda je, že někdy umí naprosto skvěle vypíchnout nějaké body či myšlenky. Příspěvky si ale zatím píši sám.

K čemu všemu dnes Česká spořitelna umělou inteligenci využívá?

Loňský listopad všechno změnil. Šlo o demokratizaci, kdy se AI poprvé dostala k široké mase lidí. Samotná umělá inteligence, která funguje na principu neuronových sítí a strojového učení, už existuje roky. Roky ji využíváme pro detekci podvodných plateb a chatbota máme v internetovém bankovnictví už od roku 2018. Ano, zpočátku to bylo toporné, ale postupně se ohromně zlepšil. Loni v listopadu se ovšem změnilo to, že si možnosti AI mohl vyzkoušet doslova každý, a vlastně všichni jsme byli překvapeni tím, jak empatická AI umí být a jak hezkou vám vždy dá odpověď, byť ne vždy tu správnou.

V jakých všech oblastech ji přesně využíváte?

Určitě jsou to zmínění chatboti, pak je to velká část risk managementu, ať už jde o detekci podvodných plateb, tak pro optimalizaci riskových modelů. Další oblastí je IT a provoz, kde se snažíme využívat AI prediktivní modely pro předvídání možných incidentů. A v neposlední řadě na personalizaci naší komunikace. Na intranetu mohou všichni naši zaměstnanci využívat nejaktuálnější prémiovou verzi ChatGPT zcela zdarma. Zájem je obrovský. Jen v srpnu zadali naši lidé ChatGPT asi 200 tisíc dotazů, a v září dokonce 225 tisíc. Pochopitelně ne všechny souvisí s prací. Lidé se ptají na domácí úkoly dětí nebo historická fakta.

Do jakých oblastí se umělá inteligence ještě rozšíří?

Záleží na horizontu. V bankovnictví dnes máte velké množství různých dokumentů, například interní směrnice, v kterých žádný zaměstnanec nemá úplný přehled. Když naučíte ty směrnice AI, tak ta bude našim lidem umět velice dobře a rychle pomoci s tím, co právě řeší. A to nejen na základě psaného dotazu, ale i hlasového. To je to, co teď řešíme, a celý svět se ubírá tímto směrem, kdy na konci je zvýšení produktivity. To samozřejmě pomůže i klientům. Každý náš klient dostává spoustu smluv a textů, a když potřebujete něco najít, tak to není vůbec jednoduché. Když dáme tato data zpracovat ChatGPT, tak mu na jednoduchý dotaz dá informaci, kterou potřebuje.

Spořitelna teď propouští 500 lidí z cca 10 tisíc zaměstnanců. Lze říct, o kolik by to bylo méně, kdyby tu nebyla umělá inteligence?

Ano, propouštíme, ale dalších 100 technologů nabíráme. Nicméně samotná AI aktuálně šetří maximálně nižší desítky lidí. Od ChatGPT nemáme primárně očekávání, že díky ní budeme moci propustit lidi, tím hlavním cílem je zvýšit produktivitu našich stávajících zaměstnanců. Samozřejmě až uvidíme, o kolik to produktivitu zvýší, tak můžeme začít uvažovat o tom, jak část našich lidí využijeme na jiných pozicích.