Společnost Trigema trh dosud vnímal jako významného domácího developera. Její aktivity jsou však mnohem bohatší. Věnuje se datové analytice, vlastní a provozuje středočeský lyžařský areál Monínec a nedávno si ukousla ještě větší sousto – koupila velký, ale podinvestovaný krkonošský areál v Rokytnici nad Jizerou.

Z něj chce majitel Trigemy Marcel Soural během několika let vybudovat po vzoru Rakouska prosperující lyžařské centrum pro širokou střední třídu s kvalitními zasněžovanými sjezdovkami a velkokapacitními sedačkovými lanovkami. Ve městě plánuje developer postavit nové hotely a další ubytovací kapacity. Do budoucna se dívá i v datovém byznysu, jehož poznatky promítá do hlavního předmětu své činnosti.

„Mám vizi, že by celý obchod s byty měl být online. Pak bude zákazník schopný koupit byt přes mobil, sjednat si hypotéku i poslat smlouvu do katastru,“ říká Soural a přidává, že jak se rozšířilo množství činností Trigemy, začal ji se spolupracovníky nazývat investiční skupinou.

Jak byste zhodnotil aktuální stav developerského trhu po loňském výrazném zpomalení prodejů, které se nakonec promítlo i do mírného poklesu cen?

Trh pořád není v rovnováze, stagnuje, ale je připraven na růst. Pokles cen, který jsme viděli v posledních měsících, nemůžeme nazývat tak úplně poklesem. Část developerů totiž už teď do cen promítla očekávané snížení DPH na byty z 15 na 12 procent, které plánuje vláda od příštího roku, a upravila splátkové kalendáře. První velké zálohy od klientů vyberou až v lednu. Díky tomu si mohou dovolit prezentovat až o tři procenta nižší ceny, aby nalákali klienty dřív než konkurence. To je jeden aspekt. Další je, že v dnešní době, kdy máme drahé vstupní peníze od bank, můžeme je získat od klientů za výhodnějších podmínek a tento rozdíl jim následně kompenzovat.

Jakým způsobem?

Úvěry na stavbu od finančních institucí mají aktuálně úrok mezi devíti a deseti procenty. Ale máme možnost domluvit si s klientem splátkový kalendář – 90 procent ceny nám dá do 30 dnů od podpisu smlouvy, my je vložíme do výstavby. Tím šetříme peníze na bankovní úvěr a o tuto úsporu se pak dělíme s klientem. Je to podobné, jako by měl peníze třeba na spořicím účtu. Zúročíme mu je zhruba sedmi procenty, což zohledníme v ceně bytů. To zlevnění, které na trhu vidíme, je tak v podstatě jen hra s čísly a náklady.

Tvrdíte, že trh je připraven na růst cen. Odhadnete také, kdy přijde?

Očekávám, že ke změně nálady dojde, jakmile úrokové sazby klesnou. Dneska se hovoří o tom, že už do konce roku to bude o nějakých půl až tři čtvrtě procenta a na jaře to bude pokračovat. Já si myslím, že bod zlomu, kdy se lidé probudí a začnou hodně investovat, je úroková sazba u hypoték pod čtyřmi procenty. Špatné je, že tomu neodpovídá nabídka bytů, takže pak bude zase následovat strmý růst cen, jaký jsme viděli v uplynulých letech.

Proč ceny bytů klesají? Část developerů promítla už předem do cen plánované snížení DPH na byty z 15 na 12 procent.

To je přece pro developerskou společnost příznivý stav, nebo ne?

Rozhodně není. Nejsilnější developerské společnosti na trhu působí 30 let. Chceme stabilitu nákladů i výnosů. Chceme předvídatelnost, abychom mohli dobře plánovat. Naše podnikání je na dlouhou dobu, jednorázový zisk k ničemu nevede.