Nádorové buňky potřebují pro svůj růst obrovské množství živin. Bioložka Kateřina Rohlenová vymýšlí, jak je od živin šikovně odstřihnout. Nové poznatky bude možné časem využít při vývoji účinnějších léků proti rakovině. Za zkoumání metabolismu zdravých a nádorových buněk a za snahu odhalit, jak spolu komunikují, získala v polovině října Cenu Neuron.

Jelikož jsou rakovinné buňky tělu vlastní, jen se začaly rychleji dělit, je boj proti této nemoci náročný. Imunitní systém si s chorobou zpravidla sám neporadí. „Nádor je složený z rakovinných buněk, ale v těle ho obklopují i běžné zdravé buňky,“ vysvětluje Rohlenová, která působí v Biotechnologickém ústavu Akademie věd ČR v centru Biocev. Proto s kolegy zkoumá, jak si spolu tyto dva typy buněk vyměňují informace. Dosud vědci především sledovali chování samotných rakovinných buněk, které si pěstovali v tkáňových monokulturách. Nyní se Rohlenová s kolegy snaží dívat na nádorové bujení v širších souvislostech.

Když nádor roste, potřebují rakovinné buňky obrovské množství energie a stavebních látek. Nutné živiny si buď produkují samy, nebo je získávají z okolí. „Mapujeme detailně komunikaci mezi buňkami v nádoru,“ říká Rohlenová. Výsledkem by měla být jakási mapa ukazující, jak se které buňky chovají, jak mají nastavený vlastní metabolismus, jak využívají své či cizí stavební kameny. Na základě toho by se pak dala hledat efektivní léčba. Vědci by mohli odhalit skryté Achillovy paty rakovinných buněk.

K prvním zajímavým výsledkům se už tým Rohlenové díky vytváření těchto map společně s německými vědci dostal. Teď připravují podklady k žádosti o patent na látku, která by časem mohla fungovat jako léčivo. „Patentovou přihlášku bychom chtěli podat do konce roku,“ říká Rohlenová.

Vědci také například odhalili, co přesně se děje v buňkách, když tradiční léčba rakoviny nejprve zabere, ale po čase začne nádor růst znovu. Terapie bohužel působí na okolní zdravé buňky tak, že poskytnou dobré zázemí pro návrat nemoci. Tyto a další poznatky ověřuje tým zatím na myších modelech, v budoucnu by je mohl otestovat na tkáních z lidských nádorů.