Vnášení nových vědeckých poznatků a inovací do průmyslové praxe (viz předchozí díl seriálu věnovaný „užitečnému vědění“) bylo nepochybně nutnou ingrediencí startu moderního hospodářského růstu. Samo však nebylo dostačující k tomu, aby se rozjel. Vždyť ekonomicky užitečných technologií dokázalo lidstvo vyprodukovat nespočet, aniž by tím vyvolalo vznik kapitalistické ekonomiky.

Klíčové zdroje pro proces průmyslové revoluce byly skutečně známy už dávno. Můžeme si být jisti, že Číňané byli schopni používat uhlí již přinejmenším před třemi tisíci lety. I knihtisk nebo kolovrat vynalezli lidé v raném středověku. Funkční parní stroj znal řecko‑římský svět již v 1. století n. l. díky Heronu Alexandrijskému. A navzdory relativní zaostalosti za ostatními oblastmi Starého světa měla i středověká Evropa technologicky co nabídnout. Stačí se porozhlédnout po úžasných gotických katedrálách starých městských center anebo si připomenout starobylé vodní a větrné mlýny, kterými byla ve středověku krajina poseta.

Vědění, které dokáže být užitečné, zjevně není všechno. Musí se ho chopit aktéři se záměrem usilovat s jeho pomocí o hospodářský zisk – podnikatelé.

Podnikatel či kapitalista je pro tržní řád (kapitalismus) ústřední postavou. Jedněmi je vynášen jako osvícený inovátor, který se nebojí rizika a dává práci ostatním, zatímco druzí jej vidí jako vypočítavého vykořisťovatele a moderního otrokáře. Nemusíme se na tomto místě zabývat řešením tohoto rozporu, je primárně politické a hodnotové povahy. Osvětleme si, jakou úlohu sehrály osoby tohoto typu při genezi moderní ekonomiky.

Často bývá citována Schumpeterova definice podnikatele. Jeho funkci spatřoval „v reformování nebo revolučním proměňování vzorce výroby pomocí inovací či obecněji řečeno pomocí dosud nevyzkoušených technologických možností produkce nových výrobků nebo produkce výrobků už zavedených novými metodami, nacházením nových zdrojů dodávek materiálu nebo nových odbytišť pro výrobky, reorganizováním výroby atd.“ Dotyčný tak činí za účelem dosažení zisku a jeho maximalizace, aby jej mohl investovat znovu, říká Joseph Schumpeter, politický ekonom narozený roku 1883 v Třešti.