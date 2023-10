Potkali jsme se s ním den po jeho 77. narozeninách. Nějaká únava věkem ani oslavami ale na Vlastislavu Břízovi, šéfovi holdingu Koh‑i‑noor, nebyla znát. Nedostatkem energie, elánu a optimismu tenhle člověk rozhodně netrpí, a to navzdory tomu, že jeho firma dostala pořádnou ránu v důsledku války na Ukrajině. A přestože o sobě tvrdí, že s postupujícím věkem je trochu smířlivější, stále se dokáže pořádně rozčílit. Třeba když vypočítává, co všechno dělá současná vláda špatně.

Nedávno vám bylo 77 let, to je věk, kdy už je spousta vašich vrstevníků v důchodu. Neláká vás také hodit nohy na stůl?

Ty narozeniny, to není žádný mezník. Tím bude až rok 2027, kdy začnu zvažovat, jestli odejdu do ústraní. Původně jsem myslel, že odejdu už v lednu 2027, teď jsem to ale odložil až na prosinec. A to je ještě spousta let.

Jak se udržujete v kondici?

Ono to je stejné jako v podnikání. Musíte mít nějaké genetické předpoklady. A pak se o sebe samozřejmě musíte starat. V zimě lyžuji, v létě zase jezdím na kole.

A v jaké kondici je momentálně vaše byznysové impérium?

Náš holding má aktuálně 28 společností v Česku a devět v zahraničí. Jako strojař vím, že když chci, aby něco bylo stabilní, musí to stát nejméně na třech nohách. Proto jsme k tužkám, které mají silnou značku, přidali nejprve zdravotnictví a pak i strojírenství. Posléze přibyly i další nohy. Když se podíváte na moje boty, vidíte, že mám na nich pořád trochu hnoje, pořídili jsme si totiž zemědělské družstvo, a tak mám teď třeba stádo tisíce krav. No a pak máme nemovitosti a hotely, což je taková moje libůstka. Moji synové tedy spíš tvrdí, že je to úchylka.

Proč?

Protože když třeba přijdete do našeho hotelu Olympia v Churáňově, což je krásně zrekonstruovaná budova, která mě stála čtvrt miliardy, říkáte si, kolik nám to asi musí vydělávat. A já to ve skutečnosti dotuji. Každopádně ale platí, že díky té široké diverzifikaci je celý holding stabilní a není podle mě možné, aby se v dohledné době položil.

Související

Uvažujete o tom, že byste holding rozšířil o další firmy?

Kdyby se vyskytla nějaká seriózní možnost, jsme připraveni do toho jít. Na druhou stranu už nechceme nakupovat stoprocentní podíly ve firmách. Koupíme třeba poloviční podíl, tak abychom nemuseli spravovat podnik manažersky. Na to už nemáme kapacitu.

V důsledku války jsme jednak přišli o továrnu v ruském Tomsku, jednak o trh v Rusku a vlastně i na Ukrajině.

Takže byste byli ochotni přidat i zcela novou nohu, na které bude holding stát?

Klidně, když ale budu mít k dispozici lidi, kteří to budou schopni řídit.

Která z těch stávajících noh je momentálně nejsilnější a která se nejvíc viklá?

Známkou je jednoznačně nejsilnější Koh‑i‑noor. Tenhle tužkový byznys se nicméně potýká s několika negativními vlivy. Jednak je tu silná konkurence na Dálném východě, pak navíc došlo k válce na Ukrajině. V jejím důsledku jsme jednak přišli o továrnu v ruském Tomsku, jednak o trh v Rusku a vlastně i na Ukrajině. To máte nějakých 200 milionů lidí, to je samozřejmě rána. A to prosím nebrečím, ale konstatuji. Navíc samozřejmě rostou personální náklady, tady je třeba zdůraznit, že my všechno vyrábíme v Česku. Suma sumárum tak nejsem schopen říct, jestli a jak to budeme v dalších letech ve výrobě zvládat. Určitě ji budeme muset utlumovat, ať se mně to líbí, nebo ne. Umělecký sortiment však určitě zůstane, stejně jako zůstane na 100 prodejen Koh‑i‑noor Hardtmuth a další distribuční kanály.