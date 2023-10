Od konce roku se dočká pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (takzvané povinné ručení) několika významných změn. Pod tím sdělením není skryto mírné zdražování, které lze v posledních měsících v tomto byznysu pozorovat. Poslanci v létě schválili, že od Vánoc bude vyšší minimální limit pro pojistné plnění, nově by měl auto pojišťovat provozovatel, a ne nutně vlastník. Zároveň má časem zmizet povinnost vozit v autě zelenou kartu.

Velkou novinkou je, že nově bude zákon vyžadovat pojištění pro motorové vozidlo poháněné výhradně mechanickým pohonem, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h nebo jehož provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h. „Z nových druhů motorizovaných vozidel půjde o e‑koloběžky, segwaye, zahradní traktory, sněžné skútry, rolby a podobně. Za předpokladu, že se budou pohybovat po veřejné komunikaci, včetně prostých přejezdů mezi pozemky,“ říká Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny Uniqa. Opatření se nedotkne elektro­kol, protože jsou poháněna hlavně lidskou silou.

Nehod koloběžek narůstá

Nový druh pojištění podle odhadů z trhu vyjde majitele takového zařízení na několik stovek korun ročně. Kolik jich bude přihlášeno, si nikdo netroufne přesně odhadnout. Podle statistik by mělo jít o desetitisíce. Česká kancelář pojistitelů ale pravděpodobně nebude mít jak hlídat, že je elektrokoloběžka pojištěna.

„Je třeba počítat s tím, že ve valné většině půjde o vozítka bez povinnosti registrace v registru silničních vozidel, tudíž případné nesplnění povinnosti pojištění bude jen těžce vymahatelné pomocí dat z registru,“ říká Lucie Žulavská, projektová manažerka Slavia pojišťovny.

Namátkově kontrolovat to bude Policie ČR. Předpokládá se, že na nesplnění povinnosti se přijde většinou až v okamžiku dopravní nehody. Podle České asociace pojišťoven (ČAP) se počet nehod na kolech pohybuje okolo 3800 za rok, u koloběžek za posledních pět let desetkrát vzrostl. „Zatímco v případě cyklistů tvoří elektro­nehody asi 13 procent, počet nehod na elektrokoloběžkách je více než dvojnásobný oproti těm na běžných koloběžkách,“ doplňuje mluvčí ČAP Tomáš Pavlík.

Jaký limit na trvalé následky nehod

Další velkou změnou v pojištění motorových vozidel je zvýšení minimálních limitů pojistného plnění při újmě na zdraví, smrti nebo majetkové škodě. Ve všech případech se zvedá na 50 milionů korun z dosavadních 35 milionů. Jednak to vyvolala nutnost uvést limity do souladu s evropskou směrnicí, jednak se tím má zvýšit zabezpečení poškozených motoristů.

„Typická nehoda ve výši desítek milionů korun zahrnuje situace, kdy dochází k nejzávažnějším zdravotním újmám, z velké části s trvalými následky, jako je například nemožnost pohybu po zbytek života, trvalé odkázání na péči, absence možnosti jakékoliv další činnosti a podobně,“ říká Pavlík. V této situaci se z povinného ručení poškozeným hradí prodělaná bolest, ztížené společenské uplatnění, dlouhodobá ztráta výdělku, náklady na péči, asistence v domácnosti i dlouhodobé náklady na léčení.

V případě, že takto závažné zranění utrpí člověk, jehož příjmy jsou i středně nebo i značně vysoké, zejména v mladším a středním věku, základní limit 35 milionů korun na úhradu škody nemusí stačit. Doposud takových případů bylo pět.

Navzdory tomuto vysokému počtu se mluvčí Generali Česká pojišťovna Monika Majerčíková domnívá, že zvýšení limitu je namístě. „Našim klientům doporučujeme zvolit vyšší limit a nabízíme jim možnost sjednat ho až do výše 300 milionů korun,“ přibližuje praxi.

Zelená karta jen do ciziny

Nová legislativa přináší ještě jednu novinku. Od příštího léta nebudou muset řidiči vozit při cestách v Česku zelenou kartu. Všechna data o pojistných smlouvách budou od pojišťoven v databázi České kanceláře pojistitelů k dispozici online. „To umožní, aby kontroly pojištění ze strany policie či registru vozidel probíhaly náhledem do databáze ČKP,“ říká Pavlík.

Zelená karta je hlavně mezinárodní dokument vázaný mezinárodními pravidly a do zahraniční bude i do konce roku 2024 nutné zelenou kartu brát v tištěné podobě. „Doporučujeme si ji vytisknout, aby klienti v případě nehody předešli zbytečným komplikacím. Určitě je vždy dobré si před cestou zjistit, co vyžadují zákony zemí, kterými bude motorista projíždět,“ uzavírá Marie Petrovová, mluvčí Allianz.

Nicméně obecná pravidla se s koncem příštího roku změní. Poté by mělo stačit mít zelenou kartu pouze jako PDF verzi v jakémkoli elektronickém zařízení.