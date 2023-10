Jednou z věcí, které mě před 15 lety během mého života v Austrálii překvapily, byla neschopnost tamních obyvatel cokoliv si sami doma opravit. Vzpomínám, jak mi jeden Slovák, který se živil jako správce několika budov v Sydney, s úsměvem vyprávěl, že si ho jedna rodina přivolala domů, protože jim nesvítilo v kuchyni světlo. Během deseti vteřin vyměnil žárovku, naúčtoval si 50 dolarů a spokojeně zase odešel.

Můžeme se nepraktickým Australanům smát, manuální zručnost ale klesá napříč vyspělým světem, Česko nevyjímaje. Není to přitom problém jen tehdy, když si doma potřebujete něco opravit. Jeden lékař mi před lety vyprávěl, jak se zhoršily schopnosti mladých studentů medicíny vykonávajících kolonoskopii. Důvod je prostý – tato technika samozřejmě vyžaduje zručné ruce.

Jestli bude ale Česko příštích let v souvislosti s klesající manuální zručností něco trápit, bude to bezpochyby nedostatek řemeslníků. Podle analýzy konzultační firmy Boston Consulting Group jich má v roce 2030 v Česku chybět 100 tisíc. Jak se přitom ukazuje, jde o profese, které nastupující umělá inteligence nahradí jen stěží. A tak je docela dobře možné, že vám za pár let přijde opravit kohoutek nějaký bývalý ajťák nebo třeba novinář. Jenom varování: kdybych se ve vašich dveřích objevil s brašnou nářadí já, radši je zase rychle zabouchněte.

Přeji pěkné čtení.