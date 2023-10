Penicilinu je stále málo, pro Endiaron přijďte v lednu. Výpadky v lékárnách se v poslední době týkají všeobecně rozšířených léků a komplikují život stále většímu počtu lidí. Když se pustíme do hledání příčin nedostatku léků, dostaneme se do Asie, hlavně do Číny a do Indie, kde v obřích chemických provozech vzniká podstatná část účinných látek pro výrobu léčiv používaných v Evropě, a tedy i v Česku.

Na riziko závislosti České republiky na Číně v oblasti léčiv ostatně upozornila i Bezpečnostní informační služba. Jenže má Česko vůbec šanci stát se soběstačnějším při výrobě tradičních léků? Může malá středoevropská země vyvíjet zcela nové medikamenty a vydělat na nich?

Továrna s vlastní elektrárnou

Když se podíváte na krabičky s tabletami, sirupy nebo kapkami, zjistíte, že většina léků používaných v Česku a obecně v EU se na území unie také vyrábí. Pokud se medikamenty dovážejí z ciziny, tak především ze Spojených států a ze Švýcarska (více viz graf na této straně). Dovoz z Číny představuje jen pět procent celkových importů.

Jenže v případě účinných látek, z nichž se „evropské“ léky vyrábějí, je už vše jinak. Česko a celá Evropa silně závisí na dovozu z Asie, zejména z Číny a Indie. „Zhruba dvě třetiny léčivých látek, které jsou potřeba pro výrobu léků pro pacienty v Evropě, pochází z Asie,“ říká Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem. Jen zhruba čtvrtina léčivých látek se vyrábí na starém kontinentu.

Evropa je na Číně závislá výrazněji než Spojené státy, které část účinných látek dováží z Jižní Ameriky, část z Asie a něco z Evropy.

V případě konkrétních léků může být závislost ještě výraznější. „Třeba paracetamol, což je vstupní surovina pro výrobu Paralenu a podobných léků, se do Evropy dováží jen z Číny,“ říká Martin Fusek, zástupce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Když před časem řádil v Číně covid, země skoro celou produkci paracetamolu využila pro vlastní potřebu. „Na dodávky do Evropy nezbylo,“ popisuje Luboš Markovič, jednatel firmy MD Pharm, která se věnuje obchodování s léčivými látkami. A je otázka, jak by se Čína zachovala v případě jiné krize nebo vyhrocení politické situace.

Obchodní partneři EU na trhu s léčivy Zvětšit přes celé okno

Před třiceti lety přitom zvládaly čínské chemické provozy připravit jen jednoduché molekuly, dnes podle Markoviče bez problémů vyrobí i složité chemikálie. Čína navíc dokáže kvůli vysokým objemům produkce hodně stlačit náklady. Napomáhají tomu i nižší ceny energií ve srovnání s Evropou. „Součástí jedné z čínských fabrik byla třeba i vlastní elektrárna,“ popisuje Markovič své zkušenosti z obchodních cest po Číně.

Této asijské velmoci v posledních letech při výrobě účinných látek zdatně sekunduje Indie. Na tamní výrobě je Česko v některých případech také nezdravě závislé. „Základem nejčastějších léků na cukrovku je metformin, který se do Evropy dováží téměř výhradně z Indie,“ upozorňuje Markovič. Přitom diabetes je v Evropě na vzestupu. V Česku jím trpí každý desátý člověk.

Související

„Evropa je na Asii, a zejména na Číně závislá výrazněji než Spojené státy. Ty část účinných látek dováží z Jižní Ameriky, část z Asie a něco z Evropy,“ říká Fusek.

Původně se většina léčivých látek vyráběla v Evropě. Jenže zhruba před třiceti lety začaly zdejší firmy přicházet na to, že mohou potřebné chemikálie získat v Číně levněji, a navíc Evropu nezatěžovat neekologickým provozem. A tak se výroba surovin začala stěhovat do Asie.